Romans-sur-Isère va accueillir la grande finale nationale des Masters de Pétanque

C'était un secret de polichinelle mais c'est désormais officiel. Romans-sur-Isère va accueillir le Final four des Masters de pétanque les 30 et 31 août.

Ce sera l'un des plus gros événements sportifs de l'été en Drôme et en Ardèche. Le Final Four des Masters de Pétanque qui réunit les 4 premières équipes du classement général à l'issue des 7 étapes précédant les demi-finales et la finale, se déroulera à Romans-sur-Isère. La compétition aura lieu les 30 et 31 août.

Début février, les Masters de Pétanque ont communiqué les dates des villes étapes des Masters de Pétanque. Mais surprise : pas de mention de Romans-sur-Isère dans le programme. La ville drômoise accueille une étape à chaque édition depuis 2015. Fin du suspens, Quarterback, l'organisateur, a bien choisi la ville de la chaussure pour héberger le Final Four cette année. En 2019, Romans-sur-Isère avait été élue plus belle étape à l'occasion des 20 ans des Masters.

"Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été choisis pour organiser ces finales. C’est une juste reconnaissance de tout le travail accompli jusqu’ici pour faire de cet événement une belle fête populaire avec un rayonnement qui va bien au-delà de nos frontières. Ce nouveau coup de projecteur va contribuer à renforcer encore l’attractivité de notre ville", réagissent dans un communiqué Marie-Hélène Thoraval, maire de la commune et son adjoint délégué aux sports Damien Got.