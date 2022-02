Rouen : on en sait plus sur le programme du Perche élite tour 2022

Les organisateurs du Perche élite tour ont présenté ce lundi les contours de la 10è édition, prévue le 5 mars prochain au Kindarena de Rouen. Le meeting de saut à la perche indoor va accueillir 21 athlètes, la plupart des noms ont été dévoilés. Après une édition 2021 qui s'est tenue à huis-clos, les organisateurs ont hâte de revoir du public dans les travées de la salle rouennaise. Près de 5000 spectateurs sont attendus.

Le meeting se tient à une date idéale dans le calendrier international : 15 jours plus tard ce sont les mondiaux d'athlétisme en salle, à Belgrade, en Serbie. L'occasion pour les sportifs de tenter une dernière fois d'atteindre les minimas qualificatifs. On verra donc au Kindarena des habitués de l'exercice, au premier rang desquels Renaud Lavillenie, champion olympique en 2012. Il sera accompagné de son frère, Valentin, le champion de France en titre.

Un plateau très relevé

Présent également chez les hommes, un certain Tiago Braz, que Renaud Lavillenie connaît bien. Le Brésilien, champion olympique en 2016, avait privé l'Auvergnat d'un second titre en allant battre un record olympique à 6m03. A noter, aussi, la présence forcément remarquée de Kevin Mayer, le décathlonien star, qui viendra donc pratiquer l'un de ses 10 sports habituels.

Chez les femmes, la tête d'affiche c'est la Suissesse Angelica Moser, championne d'Europe en titre. Ne pas manquer non plus la locale de l'étape, Elise Russis, licenciée au stade Sottevillais et vice-championne du monde junior en titre.

Les organisateurs gardent d'ailleurs encore quelques noms secrets. Des animations seront aussi proposées au Kindarena, dont une initiation à la perche. Tout le détail est à retrouver sur le site officiel de la compétition.