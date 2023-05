Rouen : la métropole veut construire un nouveau stade et augmenter la capacité de Diochon

Quevilly-Rouen Métropole sereinement maintenu en Ligue 2, le FC Rouen qui accède au National, le Rouen Normandie Rugby toujours en Pro D2, le sport rouennais qui se produit à Diochon se porte bien. Mais ils sont nombreux à occuper cette enceinte vétuste, dont la pelouse a souffert cet hiver de la répétition des rencontres.

Récemment interrogés, les élus de la métropole concernés bottaient en touche : un nouveau stade, c'est cher, et il faut un endroit pour le mettre. Certes, mais l'impression qu'il manquait un stade, moderne, à Rouen était tenace.

Le maire de Rouen et président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, propose, juste avant le coup d'envoi du match du FC Rouen contre Chartres, ce samedi 27 mai 2023 : "une nouvelle page" et "une nouvelle ambition pour le rugby et le football de haut niveau".

Concrètement : le soutien financier de la métropole va augmenter pour les Valkyries, club féminin rouennais de rugby, 130.000 euros pour la saison prochaine. Une augmentation qui va concerner aussi le FC Rouen (de 80 à 160.000 euros pour l'an prochain), de la part de la métropole, mais aussi de la Ville (de 60 à 120.000 euros).

Mais ce qui pourrait être encore plus visible, c'est un nouveau stade à Rouen. La métropole annonce le lancement d'une étude pour construire un nouveau stade d'environ 15.000 places, à Mermoz ou ailleurs, précise le communiqué. Une autre étude va aussi être lancée pour augmenter la capacité du stade Diochon, de 8.000 à 12.000 voire 15.000 places. La métropole veut aussi "accompagner" la construction d'un centre de formation et d'entraînement, porté par Quevilly-Rouen Métropole, "qui pourrait être mutualisé".

Mais tout cela semble conditionné à d'autres soutiens financiers. La métropole ne précise pas non plus qui occuperait quel stade et à quel horizon cela pourrait se concrétiser.

Tout cela, précise la métropole de Rouen, doit être accompagné par les autres collectivités locales : le département de la Seine-Maritime et la région Normandie, qui seront donc attendus au tournant sur le sujet.