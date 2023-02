Rouen Perche Elite Tour : pas de Duplantis, mais des stars américaines et des espoirs français

Le Perche Elite Tour de Rouen a dévoilé ce lundi 27 février 2023 sa start-list, pour son événement annuel le 11 mars prochain. Le recordman du monde, superstar de la discipline, Mondo Duplantis ne sera pas de la partie. L'organisation du meeting évoque une question financière et le calendrier du suédois, qui vient de passer une barre exceptionnelle à 6,22 mètres à Clermont-Ferrand.

Chez les hommes, les américains devraient se disputer la victoire

La start-list dévoilée ce lundi dessine un duel franco-américain chez les hommes. Un ou deux devraient venir se rajouter aux français Thibaut Collet, Valentin Lavillenie, Alioune Sene et Ethan Cormont, avec les américains Christopher Nilsen, KC Lightfoot et Sam Kendricks. Les américains devraient se disputer la gagne, entre Nilsen, qui a passé 6,05 mètres l'année dernière à Rouen, le jeune Lightfoot, 4e des JO de Tokyo en 2021 et Kendricks, dont le record est à 6,06 mètres.

Quatre françaises chez les femmes

Dans le tableau féminin, Tina Sutej fait partie des favorites, elle dont le record est à 4,82 mètres. A égalité parfaite avec la canadienne Alysha Newman. Elles seront accompagnées par quatre françaises, Ninon Chapelle, qui saute à 4 mètres 75, Margot Chevrier, Marie-Julie Bonnin, et la locale de l'étape, la licenciée du Stade Sottevillais 76 Elise Russis. Deux ou trois noms devraient venir s'ajouter.

Pas de Duplantis

Au sujet de l'absence de Mondo Duplantis, l'organisation évoque une question financière : "Forcément, il coûte très très cher, explique Vincent Turpin, le directeur du Perche Elite Tour de Rouen. Il y a un contrat fixe et une part qui s'ajoute en cas d'excellentes performances, à partir de six mètres chez les hommes. C'est un risque que l'on aurait aimé prendre, mais il y a deux choses qui se percutent dans le cerveau. On aurait été à la fois heureux de belles performances, mais on pense aussi à l'équilibre de notre budget. On est un peu déçus." Et cela, même si Duplantis aurait à coup sûr, amené beaucoup de monde au Kindarena. L'organisation table d'ailleurs sur environ 4.000 spectateurs en mars.

Vincent Turpin évoque aussi des raisons sportives : "Il a choisi de faire quatre meetings cet hiver, il a déjà fait Liévin, un chez lui en Suède et celui à Clermont, mais on travaille pour qu'il soit là l'année prochaine à quelques mois des JO."

La start-list dévoilée

Hommes :

Christopher NILSEN (USA) : Record à 6.05m à Rouen en 2022

KC LIGHTFOOT (USA) : Record à 6.00m à 23 ans. 4ème des JO de Tokyo en 2021.

Sam KENDRICKS (USA) : Record à 6.06m, champion du monde en 2019.

Thibaut COLLET (FRA) : Record à 5.82m, champion de France en 2022, meilleur performeur français en 2023.

Valentin LAVILLENIE (FRA) : Record à 5.85m, 4ème des championnats du monde en salle 2022

Alioune SENE (FRA) : Record à 5.76m, champion de France en salle 2023.

Ethan CORMONT (FRA) : Record à 5.80m, champion de France en 2021.

Femmes :