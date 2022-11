Route du Rhum : "Je préfère avoir le statut de favori, c'est gratifiant", explique le Havrais Charlie Dalin

Les 138 skippers de la Route du Rhum s'élancent ce mercredi en début d'après-midi à 14h15 depuis Saint-Malo. Parmi eux, 12 normands dont le havrais Charlie Dalin, favori dans sa catégorie, en Imoca. Il était notre invité ce mercredi matin sur France Bleu Normandie. Il nous livre ses impressions avant de prendre le large.

Statut de favori

Les skippers auraient dû partir dimanche dernier. Mais il a finalement été reporté à cause des conditions météo. "Ce départ reporté était un peu particulier. Je ne m'y attendais pas du tout. Il a fallu que l'équipe se réorganise, un travail logistique pour que tout le monde puisse continuer à se loger, mais tout cela a été vite réglé. Et puis après retravailler sur le rétroplanning jusqu'à aujourd'hui pour reprendre notre routine habituelle des jours qui mènent au départ", explique Charlie Dalin.

A quelques heures du départ , le skipper d'Apivia se dit "prêt". "La course s'annonce belle. Je ne vais pas pouvoir beaucoup dormir au début de la course le temps de dépasser la pointe Bretagne", ajoute-t-il. Le Havrais participe pour la première fois en tant que skipper à cette course. "J'ai déjà été préparateur sur cette course, j'ai vu cette période de départ par procuration. J'ai vu comment ça se passait sur le village, les pièges à éviter. Je me sens prêt à prendre le départ", renchérit Charlie Dalin.

"Je préfère avoir ce statut de favori. C'est gratifiant. C'est un signe que nos performances sont reconnues. Après, la course est longue et difficile. Il y a aussi de très bons bateaux et skippers en face qui ont envie aussi de remporter la course. Il faut rester humble même avec ce statut", conclut le skipper havrais.

Le départ de la course est à suivre ce mercredi sur France Bleu Normandie.