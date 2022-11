Route du Rhum : enfin le départ pour le luzien Jean-Baptiste Daramy

Un peu tendu mais surtout concentré, Jean-Baptiste Daramy s'apprête à prendre la Route du Rhum ce mercredi à 14h15. C'est la deuxième participation du skipper luzien. Comme en 2018, il va disputer la reine des courses transatlantiques en solitaire sur le monocoque "Chocolats Pariès - Screb" long de 12 mètres. Le départ de la 12ème édition de la Route du Rhum, initialement prévue dimanche, avait dû être reportée en raison de l’aggravation des conditions météo. Trois jours plus tard, 138 skippers vont donc larguer les amarres direction la Guadeloupe. Ils devront parcourir 3.543 miles nautiques, l'équivalent de 6.562 kilomètres entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. France Bleu Pays Basque a joint Jean-Baptiste Daramy quelques heures avant le départ.

ⓘ Publicité

Je ne serai pas en short et tee-shirt pendant toute la traversée !

Alors que le départ de la course approche, Jean-Baptiste Daramy se sent pressé, excité, concentré.. un peu tout cela à la fois ! "On prépare ça depuis un an et demi . Donc concentré mais un peu tendu ! J'ai envie de bien m'impliquer dès le début." Le report du départ, initialement prévu dimanche, a permis au skipper luzien de passer un peu de temps avec sa famille, tout en gardant la routine du sport tous les matins. "C'est une bonne chose que le départ ait été reporté. Cela nous a permis de ne pas se faire mal, de ne pas abimer le bateau. Mais là, après l'analyse météo qu'on a faite, ce n'est pas pour ça que ça va être une course ou je serai en short tee-shirt pendant toute la traversée ! Il y a des gros fronts, des grosses dépressions à négocier."

Conditions météo

La météo est un facteur crucial pour les skippers. Pour le départ, elle devrait être clémente. Mais dès la pointe bretonne, Jean-Baptiste Daramy aura des choix à faire : "aller plein ouest pour aller chercher des grosses dépressions, ou il y a une route plus au sud où on risque moins de se retrouver dans une impasse dans les jours à venir". Le luzien sera fixé 24 heures après le départ. Il passera ensuite 15 à 20 jours en mer, lui qui dispute la course dans la catégorie CLASS40 . "Je suis assez serein dans ma capacité à faire du bateau dans du vent fort. C'est ma septième transat . Donc je vois bien ce qui m'attend. Après, il y a quand même la météo, les concurrents, tout est à réécrire. C'est hyper enthousiasmant !"

Je veux jouer ma partition au mieux pour faire une belle Route du Rhum comme il y a quatre ans

Pour autant, Jean-Baptiste Daramy n'a pas d'objectif particulier : "j'ai un bateau qui est 2013, donc c'est un peu comme il y a quatre ans : sur le papier, je dois finir 30ᵉ . Il y a quatre ans, j'avais terminé 10ᵉ . Donc on fera les comptes en Guadeloupe !"

loading

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jean-Baptiste Daramy ici .