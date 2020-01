La ministre des Sports Roxana Maracineanu invitée de France Bleu ce vendredi 31 janvier

Roxana Maracineanu est l'invitée de France Bleu ce vendredi 31 janvier. De 13h à 13h30, elle répondra en direct aux questions de Frédérique le Teurnier et Denis Faroud, dans l'émission Une heure en France.

La ministre des Sports sera notamment interrogée sur la troisième édition de l'opération Sport Féminin Toujours, un événement co-organisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et le ministère les 1er et 2 février, en partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, et avec le soutien du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Interdictions de stade ou de déplacement, sanctions : elle s'exprimera également sur les relations entre les supporters et les autorités, ainsi que sur la lutte contre l'homophobie dans les enceintes sportives.

Deux jours après les témoignages publiés par le quotidien L'Equipe sur les violences sexuelles dans le patinage et la natation, Roxana Maracineanu sera amenée à évoquer le harcèlement sexuel dans le sport.