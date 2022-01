Roxana Maracineanu sur les conséquences d'Omicron dans le sport : "On compensera les pertes"

Invitée de France Bleu Occitanie ce mardi matin, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, s'engage à compenser les nouvelles pertes liées au variant Omicron pour les clubs.

Le Stade Toulousain n'a pas pu défendre ses chances sur le terrain samedi dernier en Coupe d'Europe face à Cardiff. Cette défaite sur tapis vert a fait beaucoup de bruit car le club, certes touché par le Covid, pouvait aligner une équipe. Vous avez vous-même écrit à l'EPCR, qui organise la compétition pour demander des explications. Est-ce que vous avez eu une réponse ?

J'ai vu le courrier des joueurs du Stade Toulousain, c'est pour ça que j'ai écrit à l'EPCR. Heureusement, on a un dénouement heureux et Toulouse n'est pas éliminé. Mais c'est sûr que dans le contexte sanitaire et économique actuel, c'est une décision qui, à juste titre, peut paraître injuste et qui est difficile et dommageable pour le club.

Donc, pour l'instant, nous on a expliqué dans ce courrier le protocole sanitaire français, comment on s'y est pris pour qu'il n'y ait pas de cluster encore plus important dans les équipes, que ce soit de rugby, mais aussi des autres sports. Et c'est pour ça qu'on incite à tester largement toutes les personnes qui sont dans des clubs professionnels, joueurs compris, évidemment, mais aussi salariés du club. Et c'est ce qui a fait tiquer effectivement l'organisateur, qui a jugé qu'il y avait trop de cas positifs. Mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé en France pour se prémunir justement de la diffusion du virus et faire en sorte que les personnes soient isolées le plus rapidement possible lorsqu'on sait qu'elles sont en contact.

Ce n'est pas la première fois que l'EPCR fait polémique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la gouvernance du rugby européen ?

Je pense que de manière générale, le mouvement sportif international est un peu perdu, c'est la seule activité ou vraiment qui est impactée aujourd'hui parce qu'il faut de l'équité entre les pays et que la crise est mondiale et que c'est difficile pour eux aussi d'appréhender la gestion de crise de tous les pays pour savoir comment s'y prendre. Je l'avais déjà dit en début de crise.

C'est important aussi que le mouvement sportif se positionne et affirme aussi des doctrines qu'il serait bon de suivre. Alors évidemment, ils ne pourront jamais les imposer au pays, mais au moins donner un peu des indications pour aider aussi les gouvernements à avoir une cohérence dans les décisions qui sont prises concernant le sport. Et c'est vrai qu'on attend toujours un peu de voir le mouvement sportif se positionner sur ces questions.

Le Stade Toulousain, comme beaucoup d'autres clubs, perd beaucoup d'argent à cause du Covid. Est-ce que vous allez aider financièrement les clubs de Top 14 ?

On l'a dit depuis l'arrivée de ce variant Omicron, l'État sera là comme on l'a été pour aider à la restriction des jours à huis clos dans les premières périodes de la crise sanitaire et on a réactivé cette aide à la billetterie. Maintenant, c'est pour ces trois semaines où les clubs ont été impactés. Heureusement, à partir du 2 février, il y aura un retour, comme l'a annoncé le président de la République, le Premier ministre, a des jauges normales comme avant. Ce sera plus un du moment où il y a le pass vaccinal qui sera en vigueur. Il n'y aura plus ni l'obligation du port du masque.

Cette aide correspond à combien Roxana Maracineanu ? Vous êtes en mesure de nous le dire ce matin ?

Il y a eu déjà 220 millions d'euros qui ont été débloqués pour le sport professionnel : football, rugby, handball, basket, tous sports confondus féminin et masculin. Pour compenser cette perte de billetterie, on débloquera le montant nécessaire, que ce soit sur l'aide à la billetterie, mais aussi sur d'autres types d'aides, en prenant en considération les pertes qui ont été subies.

Pas de chiffres, donc, pour l'instant à nous donner ?

Ce sera en fonction des besoins. C'est vraiment chaque club qui nous donnera son cas particulier, et en fonction de ses besoins, de ses propres pertes, on compensera (par exemple, samedi, le Stade Toulousain a perdu 600.000 euros, ndlr).

Vous le disiez, les jauges, ce sera fini le 2 février. Quelles seront les consignes ? Assis, debout ?

Il n'y aura plus de restrictions. Il faudra attendre aussi 15 jours de plus pour revenir sur la partie buvette puisqu'on sait que, notamment dans le rugby, c'est ce qui permet aussi de se maintenir à flot. Donc, il y a encore une petite dizaine de jours de décalage entre le 2 et le 16 février pour que l'on revienne à la normale sur la restauration également. Mais les clubs ont apprécié justement cette visibilité qu'on leur a proposé et ont même préféré. Voilà qu'on reste sur un statu quo plutôt que de passer sur des jauges proportionnelles d'ici là.

Une dernière question. Perrine Laffont, championne olympique 2018 de ski de bosses, est la seule licenciée dans les Pyrénées, la seule athlète qui part aux Jeux olympiques de Pékin, qui commence dans quinze jours. Il n'y a pas un problème en termes d'équilibre des territoires ?

Écoutez, c'est une immense championne. Je suis heureuse qu'elle fasse rayonner les Pyrénées à Pékin dans quelques jours. Elle a été très, très forte ces derniers temps, tout comme les skieurs biathlètes, les skieurs alpins. C'est très bien d'avoir une championne olympique en titre. Je crois qu'il faut être en être fier et l'accompagner du mieux possible.

Vous avez donné un objectif de médailles pour la délégation française ?

Vous savez, ça va être compliqué à Tokyo puisque c'est l'hiver. Il fait froid et je crois que tous les athlètes sont très stressés de ne pas attraper le Covid, de pouvoir s'aligner au départ de leur course à Pékin. Et moi, ma volonté, c'est vraiment d'être à leurs côtés. Il faudra qu'on voit avec la loi qui est en train de passer en ce moment et je veux absolument faire aboutir, mais aussi avec les conditions sanitaires qui sont imposées par la Chine. Mais ma volonté, c'est d'être là-bas pour les athlètes.