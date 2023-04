Rugby, bien que battu, Belvès jouera les phases finales de Fédérale 2

Sport en Périgord, le Mag, du dimanche 16 avril 2023 avec une actualité particulièrement dense et avec des matchs couperets pour trois clubs périgourdins en rugby, Belvès abattait sa dernière carte pour une qualification pour les phases finales de Fédérale 2, L'Union Saint-Astier Neuvic jouait son match de barrage pour accéder aux phases finales de Fédérale 3 et Montignac disputait son quart de finale du championnat de France de Régionale 1. En Nationale 2 de rugby, le CAP pour un match test avant les phases finales. La défaite de Bergerac face à Pessac, leader de Nationale Une Féminine de handball. La lourde défaite de Bergerac dans la dernière ligne droite du championnat de National 2 de football. Un retour sur la course cycliste du Grand Prix de Pays de Besse, une épreuve élite.

ⓘ Publicité

loading

Basket, ProB, Boulazac n'a pas tenu à Saint-Quentin

Boulazac n'a pas tenu face à Saint Quentin en Pro B de basket - Harry Sagot

Saint-Quentin 85-67 Boulazac Basket Dordogne. Le Boulazac Basket Dordogne n'a jamais été en mesure d'inquiéter Saint Quentin, ce vendredi 14 avril 2023, lors de la 29ème journée de Pro B. Pire encore, il aurait pu perdre l'avantage du pointaverage. Battu 85 à 67, le BBD a vécu une salle soirée, dominé dans tous les compartiments du jeu et surtout par l'agressivité saint quentinoise. Martin Junakovic et Nicolas De Jong n'étaient pas du voyage. Nic Moore a été muselé toute la soirée et n'aura pas eu son rendement habituel. Boulazac fait la mauvaise opération de la soirée, puisque dans le même temps, Chalon Sur Saône a gagné à Quimper. Dans ce match à trois pour le titre de champion de Pro B, Boulazac a perdu du terrain. Le Boulazac Basket Dordogne jouera mardi soir prochain, toujours en déplacement, avec obligation de s'imposer à Saint-Vallier, chez la lanterne rouge. Statistiques du match, site LNB .* Classement Pro B, site LNB .**

loading

loading

Basket, les résultats en Coupe de Dordogne

Coupe de Dordogne Féminine, 8ème de finale :

Etoile Sportive Villefranchoise 42-57 AS Monestier Saussignac

SA Sanilhac Basket 72-46 AS Issac

US Basket Bassillacois(2) 31-92 Lalinde Basket Ball

Coupe de Dordogne Masculine, 8ème de finale :

SA Sanilhac Basket(2) 56-114 SA Sanilhac Basket(1)

Lalinde Basket Ball 92-44 Périgord Noir Sarlat

US Bergerac Basket 83-85 AL Eyzerac

Gardonne Basket Club 20-0 Périgord Noir Sarlat(2) par forfait

AS Issac 83-81 ASPTT Grand Périgueux

Football, N2, lourde défaite de Bergerac à Chamalières

Bergerac s'incline lourdement à Chamalières en National 2 de football - Bergerac Périgord Football Club

Chamalières 5-2 Bergerac Périgord Football Club. Samedi 15 avril 2023, Bergerac était en déplacement à Chamalières, pour le compte de la 24ème journée de National 2 de football, Groupe D. En milieu de tableau, Chamalières n'a pas encore assuré son maintien. Bergerac joue la montée. Mais le match ne débute pas bien pour les bergeracois qui encaissent un premier but dès la 6ème minute. Plus rien ne sera marqué durant la première mi-temps. Mais là, encore, au retour des vestiaires, Bergerac se fait, à nouveau, surprendre par un but de Vinicius Gomes à la 53ème minute. Bergerac ne tarde pas à réagir par un but du capitaine, Damien Fachan à la 64ème minute. Chamalières alourdi le score par deux autres buts, à la 77ème et 80ème minute pour mener alors 4 à 1. Florian Heguiabehere sauve l'honneur du BPFC à la 87ème minute, mais c'est Chamalières qui conclut par un cinquième but. Score final, 5-2. C'est la cinquième et la plus lourde défaite bergeracoise, cette saison. Avant cette rencontre, Bergerac avait pourtant la 2ème meilleure défense du championnat. Bergerac perd une place et se retrouve 3ème, à 2 points du leader, Vendée Les Herbiers. Bergerac jouera samedi prochain à domicile face à Nantes. Résultats complets, site FFF .* Classement N2, Groupe D, site FFF .**

loading

Football, N2, Trélissac, encore un nul à domicile

Trélissac se contente encore d'un match nul à domicile en National 2 de football - Trélissac FC

Trélissac FC 1-1 Moulins Yzeure Foot. Samedi 15 avril 2023 Trélissac évoluait à domicile au stade Firmin Daudou pour son match de la 24ème journée de National 2, Groupe D. Une rencontre qui débute bien pour les locaux, puisque Trélissac ouvre le score à la 13ème minute. Un résultat que Trélissac ne parviendra pas à tenir jusqu'au bout, puisque Moulins Yzeure égalise à la 75ème minute. Trélissac ne gagne plus depuis 3 matchs et vient de concéder son deuxième match nul de suite, à domicile. La onzième place occupé par les périgourdins ne garantie en rien le maintien, d'autant qu'il reste encore 6 matchs, 6 finales à jouer pour se maintenir. Trélissac jouera samedi prochain à Vierzon, chez la lanterne rouge, avec la quasi obligation de ramener les trois points de la victoire. Résultats complets, site FFF. Classement N2, Groupe D, site FFF .***

loading

Football, les résultats des clubs périgourdins

Régional 1, Poule B, matchs en retard : Saint Pantaléon Trélissac(2). Mussidan/Saint-Médard Mérignac/Arlac.

Résultats complets, site FFF .* Classement Régional 1, Poule B, site FFF .**

Régional 1 Féminine : Bergerac Périgord FC Brive. Poitiers 3 cités Trélissac FC.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1 Féminine, site FFF .

Rugby, N2, Le CAP se prépare aux phases finales

Périgueux 35-12 Bassin d'Arcachon. Ce dimanche 16 avril 2023, 22ème et dernière journée de la phase championnat de Nationale 2 de rugby. Le CAP assuré de terminer à la première place de sa poule 2 de Nationale 2, Richard Hill, le manager sportif et coach avait prévenu, il avait fait tourner son effectif, dimanche dernier, lors du match 26 à 26 à Niort. Mais aujourd'hui, c'est bien l'équipe type qu'il comptait aligner, deux semaines avant les phases finales. Périgueux remporte la première mi-temps 14 à 5. Trois essais inscrits durant cette première période, deux pour les capistes, un pour les visiteurs. Lors de la deuxième mi-temps, Périgueux va poursuivre sa domination et alourdir la note des visiteurs. Pour son dernier match de la saison régulière, avant les phases finales, Périgueux s'impose 35 à 12. Résultats complets de la 22ème journée .* Classement final de Nationale 2, Poule 2 .**

Rugby, F1, Bergerac coup de sifflet final sur sa saison

Saint Médard en Jalles US 11-8 Bergerac Rugby. Ce dimanche 16 avril 2023, Bergerac terminait sa saison de Fédérale 1, en déplacement à Saint Médard en Jalles, avec pour unique objectif, de terminer en beauté. Les bergeracois ont longtemps lutté pour leur maintien, et y sont parvenus, suite à une belle série de victoires, on se souviendra de celle obtenue à Nantes. Bergerac s'incline à Saint Médard en Jalles, sur le score de 11 à 8. Résultats complets de la 22ème journée .* Classement final de Fédérale 1, Poule 4 .**

Rugby, F2, Belvès jouera les phases finales malgré la défaite

Belvès jouait sa qualification en phase finale de Fédérale 2 - Christian Lacombe

Belvès 27-32 Clermont-Cournon. Il y avait un gros enjeu sur cette rencontre de la dernière journée de Fédérale 2 de rugby, dans la poule 4. Une 22ème et ultime journée qui pouvait décider pour les sangliers d'une participation ou non aux phases finales. Belvès avait son sort entre ses mains, il lui fallait gagner pour se qualifier. Malgré les enjeux pour les deux équipes, il n'y a pas eu de round d'observation, puisque les clermontois marquent un essai dès la 1ère minute, mais les sangliers vont vite répliquer. Une première mi-temps, totalement débridée et un score de parité 22 à 22. La deuxième mi-temps restera de belle facture. Belvès s'incline 32 à 27, mais profite des défaites de Causse Vézère et de Decazeville pour obtenir la 6ème et dernière place qualificative pour les phases finales. Résultats complets de la 22ème journée . Classement final de Fédérale 2, Poule 4 .

loading

Rugby, barrage F3, la saison s'arrête là pour l'USAN

L'USAN en barrage de Fédérale 3 de rugby à Parthenay - Charly Rotrou, Co-président USAN

Parthenay USAN 36-20 (Union Saint-Astier/Neuvic). Ce dimanche après-midi, l'USAN tentait d'obtenir une qualification pour les phases finales de Fédérale 3. Il fallait passer par ce match de barrage à négocier à l'extérieur. Mené 13 à 6 à la mi-temps, c'est au retour des vestiaires que l'Union Saint-Astier/Neuvic va prendre la foudre de Parthenay. Les périgourdins ne seront jamais en position d'inquiéter son adversaire. Même s'ils ont offert une belle opposition, les joueurs de l'USAN s'inclinent 36 à 20. Fin de saison pour eux, le club reste, bien sûr, en Fédérale 3. Statistiques du match, site FFR .***

loading

Rugby, Quart de finale R1, Montignac s'incline avec les honneurs

Montignac disputait un quart de finale du championnat de France de Régionale 1 de rugby - Christian Lacombe

Royan-Saujon 21-16 Espérance Sportive Montignacoise. Montignac disputait ce dimanche 16 avril 2023 son tout premier quart de finale du championnat de France de Régionale 1, de son histoire. Montignac ne partait pas favori, mais cette équipe était bien décidée à marquer l'histoire de son club. Ce qui est déjà chose faite, d'abord en parvenant jusqu'à ce stade des quarts de finales, mais aussi après avoir remporté le bouclier de la finale territoriale de Régionale 1 en battant Saint-Cyprien. La première mi-temps sera disputée et indécise et se termine par un 6-6. Montignac vendra cher sa peau durant toute la deuxième mi-temps, mais s'incline 21 à 16 et ne verra pas les demi-finales du championnat de France de Régionale 1 de rugby. Statistiques du match, site FFR .***

loading

Aviron, Deux titres nationaux pour le Sport Nautique Bergerac

Léontine Fouquet et Téo Rayet, 2 champions de France bergeracois - Sport Nautique Bergerac

Championnats de France Aviron sur bateaux courts à Cazaubon, dans le Gers, du 14 au 16 avril 2023. Le Sport Nautique Bergerac n'avait pas envoyé une grosse armada de rameurs, mais la petite délégation du SNB s'est particulièrement distinguée avec 2 titres de champion de France. L'un obtenu par Léontine Fouquet, en 2 sans barreuse, Juniors Filles, en paire, avec une rameuse du club de Le Perreux. L'autre, dans l'épreuve reine, chez les séniors garçons, gagné par Téo Rayet en paire avec Benoit Brunet, un rameur de Saint Quentin, avec qui, il s'est très bien entendu, alors qu'ils ne rament ensemble que depuis trois semaines. Tous deux s'imposent largement. Une performance qui permet au bergeracois, Téo Rayet, de rêver à une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais la route est encore longue, comme nous l'explique, Antoine Deleau, entraineur bergeracois, qui fait, pour nous, le bilan du club d'aviron du Sport Nautique Bergerac. Résultats, site F.F. Aviron .***

loading

Handball, N1F, Défaite des bergeracoises chez le leader

Pessac 31-20 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 15 avril 2023 à 19h fut donné le coup d'envoi de ce match de la 23ème journée de Nationale Une Féminine de handball. Pessac, leader solide, partait favori et a tenu son rang. Les bergeracoises sont assurées du maintien et ne misaient pas vraiment sur ce difficile déplacement pour obtenir leur onzième succès de la saison. Bergerac 5ème vise une place dans le Top 4 de ce championnat. Bergerac peut espérer remporter ses deux prochains matchs, face à la lanterne rouge, Cognac et face à Bayonne.

Résultats complets et classement, site FFHB .***

Cyclisme, en élite, victoire d'un périgourdin à Besse

Antonin Boissière de la Team 24 Formation, gagne le prix cycliste de Besse - Cyclo Club Périgueux Dordogne

Hier, samedi, le périgourdin Antonin Boissière, membre du Team 24 Formation, s'est imposé sur le premier Grand Prix de Besse. Une course élite organisée par le Vélo Club Monpaziérois. Antonin Boissière a devancé, Paul Connor et l'anglais Adam Mitchell, tous deux du Team U Charente Maritime. Adam Mitchell s'était imposé sur la course élite de la semaine dernière à Coulounieix-Chamiers.

loading

Sport en Périgord, la chronique , du lundi au vendredi 6h40 en direct sur France Bleu Périgord.