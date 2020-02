Rugby-fauteuil : de Nuits-Saint-Georges aux Jeux Paralympiques de Tokyo?

Nuits-Saint-Georges a accueilli le week-end du 22 et 23 février 2020 la dernière manche du championnat France de rugby-fauteuil - ou "quad-rugby" - à la salle omnisports. Deux équipes de quatre joueurs en fauteuil roulant s'affrontent, dans ce sport pratiqué par des athlètes handicapés. Le but du jeu : aller marquer un maximum d'essais, en se faisant des passes. "C'est très spectaculaire", entend-on dans le public, lorsque les fauteuils s'entrechoquent. Et on trouve des scores fleuves au tableau d'affichage - 51-40 pour la dernière rencontre du week-end.

Belle performance pour le club nuiton, les "Black Chairs", qui a terminé 3e du championnat pour sa première saison dans l'élite. Le club est encore jeune : il a été fondé en 2011 par Corentin Le Guen. Le jeune homme est devenu tétraplégique à l'âge de 15 ans, après un accident de rugby. Il est aujourd'hui l'un des tous meilleurs joueurs de ce sport.

En route vers les JO ?

Parmi les équipes présentes ce week-end, de nombreux joueurs internationaux, l'élite du rugby-fauteuil français. Lundi 24 février, ils décollent pour le Canada et Vancouver. Durant la première semaine du mois de mars, il s'y tient un tournoi de qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo - qui ont lieu fin août 2020.

La discipline est olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000 - le sport était en démonstration aux JO de 1996 d'Atlanta. L'équipe de France y a participé trois fois dans son histoire. Corentin Le Guen, capitaine des "Blacks Chairs" et international français, a de son côté déjà participé aux Jeux en 2016, à Rio (Brésil). Il en garde un incroyable souvenir : "C'est magnifique. C'est le plus haut niveau qui peut exister. On croise beaucoup de sportifs. C'est vraiment top, ce n'est pas pour rien que c'est la plus belle compétition du monde".

Selon lui, une qualification pour les JO permettrait de mettre ce sport en lumière. Il incite le public à s'y intéresser. "C'est un gros coup de projecteur pour le rugby-fauteuil. Il n'y a que 13 clubs en France. C'est un sport qui gagne à être connu, explique Corentin Le Guen. Ce sont des handicaps qui sont assez lourds. Mais le rugby-fauteuil permet justement de voir autre chose que le coté larmoyant du handicap".