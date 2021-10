Rugby : Joris Jurand prolongé jusqu'en 2025 avec le CA Brive

Le CA Brive annonce la prolongation du contrat de Joris Jurand jusqu’en 2025.

Joris Jurand, ailier-arrière du CAB est arrivé dans le club corrézien en décembre 2018. Avec plus de 50 matchs en quatre ans et quatre titularisations en cinq matchs cette saison, il s’impose comme un joueur important au groupe corrézien précise le club. Joris Jurand est l'auteur de l'essai qui a permis samedi dernier à Brive de l'emporter face au stade français.

"Je suis très heureux de continuer l’aventure avec le CA Brive. Il y a un projet ambitieux, des infrastructures qui se développent de plus en plus et un groupe agréable au quotidien" souligne Joris Jurand dans un communiqué du CA Brive.

Concernant cette prolongation Jeremy Davidson, le Manager du club, s’exprime à son tour "Joris est arrivé comme le TGV de Montpellier, il a gagné en confiance et aussi en puissance depuis qu’il est avec nous. Nous sommes certains qu’il va continuer à faire la différence avec le maillot Noir et Blanc". Et pour sa part Xavier Ric, le Directeur Général du CA Brive précise " Nous avons une totale confiance en Joris et ses qualités. Il apporte de la fraîcheur et sa bonne humeur au groupe".

Depuis le début de la saison Brive reste invaincu à domicile.