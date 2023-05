Rugby : l'US Montmélian se qualifie en 1/8ème de finale de Fédérale 2 et se rapproche de la montée

Plus de 2000 spectateurs étaient présents au stade Albert Serraz pour ce 1/16ème de finale entre Montmélian et Bièvre St Geoirs

Rien ne pouvait démotiver les 2000 supporters présents au stade Albert Serraz hier. Malgré les trombes d'eau qui se sont abattues en début de deuxième mi-temps, les cris et les chants d'encouragement n'ont jamais perdu en intensité.

Qualifiés et toujours invaincus

Il faut dire qu'il y a des raisons d'être enthousiaste. Malgré un match très difficile au cours duquel deux joueurs Montmélianais ont même été exclus, les verts et noirs ont poursuivi leur exceptionnelle série d'invincibilité qui court depuis le début de la saison et se sont imposés 17 à 5 face à Bièvre Saint Geoirs.

Mieux : avec cette victoire en 1/16ème de finale retour du championnat de Fédérale 2, ils se qualifient en 1/8ème de finale. S'ils gagnent leur prochaine double confrontation, les savoyards obtiendront leur précieux ticket pour la Fédérale 1.

Un journée parfaite

"On y croit plus que jamais, parce que c'est le seul objectif qu'on a en tête depuis le tout premier match de la saison, se réjouit Romain Olivetto, coach de l'US Montmélian. Le match a été difficile mais ça nous servira de leçon pour la suite, on est prêts à aller chercher cette montée."

De son côté, le président du club, Michel Olivetto, savoure : "Aujourd'hui, on a plus de 2000 spectateurs qui se sont déplacés, on a fait l'essentiel sur le terrain et on est plus qu'à deux matchs de la promotion. C'est une magnifique journée pour tout le club !"

Une nouvelle double confrontation en ligne de mire

C'est Saint-Jean-en-Royans qui se présente maintenant sur le parcours des savoyards. Les supporters, comme Florian, n'envisagent aucune autre issue qu'une victoire. "Plus rien ne peut nous arrêter maintenant, on va le faire ! On les a déjà battus deux fois cette saison, si on continue à jouer comme on en a l'habitude on les battra."

Une chose est sûre, comme depuis le début de la saison les verts et noirs pourront à nouveau compter sur leur public lors de ce prochain tour. Le match aller se déroulera le 21 mai tandis que le retour aura lieu le 28.