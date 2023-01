Rugby, N2, Périgueux, deuxième équipe à s'imposer à Lannemezan 13-20

Au menu de ce Sport en Périgord, le Mag, de ce dimanche 29 janvier 2023, nous revenons sur la prestation très aboutie du Boulazac Basket Dordogne face au leader de Pro B, Saint Quentin. En football, coup de projecteur sur la saison du club de Nontron-Saint Pardoux, leader de sa poule de Régional 2. Nous évoquerons la victoire de Champcevinel en Pré Nationale Masculine de handball. Un petit crochet vers le cross de Ruelle comptant pour les quarts de finale du Championnat de France de la discipline. Sans oublier, une large page rugby avec nos clubs périgourdins engagés en Nationale 2, en Fédérale 1, 2 et 3 mais aussi en Régionale 1. Vous retrouverez également tous les résultats basket, football, handball de nos clubs de Dordogne dans leurs championnats régionaux respectifs.

Basket, Pro B, Boulazac en démonstration face au leader

Boulazac très dominateur, au Palio, face au leader Saint Quentin, lors de la 17ème journée de Pro B - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 77-49 Saint-Quentin Basket-Ball. Boulazac a fait tomber le leader hier soir en Pro B de basket, lors de la 17ème journée, la dernière de la phase aller. Impressionnant, le BBD a fait exploser Saint Quentin 77 à 49. Devant plus de 4000 spectateurs, au Palio, les boulazacois ont produit un basket de haut niveau. Défensivement, les périgourdins ont étouffé les saint quentinois. Boulazac, très dominateur aux rebonds, a fait vivre une salle soirée à son adversaire. Au BBD, tout le monde a participé à la fête, les 10 joueurs ont marqué, preuve d'une réelle puissance collective. Boulazac était en démonstration, hier soir, face au leader. Statistiques du match Site LNB . Le BBD est bien installé dans le top 4 avant de vivre une rude semaine avec deux déplacements à Angers mardi et La Rochelle vendredi Classement de Pro B, site LNB .

Basket, nos clubs périgourdins en Régional

Pré-Nationale Masculine, Poule A, J14 : Saint Rogatien 57-60 AOL Basket. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Féminine D2, Poule B. J14 : Bergerac Brive. Panazol Le Lardin. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Masculine D2, Poule B. J14 : ASPTT Limoges 53-77 Boulazac Basket Dordogne(2). Saint Front de Pradoux 67-42 Couzeix. Résultats et classement site FFBB .

Régionale Féminine D3, Poule B. J14 : Bassillac Tulle. Issac ASPTT Grand Périgueux. SAS Basket Basket Auvézère. Résultats et classement site FFBB .

Handball, Pré-Nationale Masculine, Champcevinel dans le coup

Champcevinel à la 2ème place de son championnat de Pré Nationale Masculine de handball. - HB Champcevinel

HB Champcevinel 36-25 La Rochelle-Périgny. La belle et nette victoire de Champcevinel, hier, samedi 28 janvier 2023, dans son gymnase, pour le compte de la 12ème journée du championnat de Pré Nationale Masculine de handball. Une neuvième victoire qui place le club à la 2ème place du classement, derrière le solide leader, l'Entente Territoire Charente Handball et ses onze succès. Mais pour la deuxième partie de championnat, Colin Goury, l'entraineur de Champcevinel précise que le leader devra se rendre chez ses poursuivants directs, les principaux adversaires à la montée et qu'il pourrait y perdre quelques plumes. Au club périgourdin de profiter d'un futur faux pas du leader charentais. Lors de la prochaine journée, Champcevinel se déplacera à Ruelle. Résultats et classement site FFHB .

Handball, les résultats des autres clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine, Play-down, J3 : HBC Lezay 22-21 Périgueux Handball. Résultats et classement site FFHB .

Pré-Nationale Féminine, J12 : Entente Territoire Charente 35-22 Entente Périgord Sud-Ouest. Ribérac jouera son match face à Angoulême le 11 février prochain. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine, J12 : Sarlat 22-20 Saint Yrieix. Périgueux Handball 14-28 Haut Poitou. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Masculine, J12 : Lalinde 23-24 Gond-Pontouvre. Résultats et classement site FFHB .

Honneur Régionale Masculine, J12 : Sarlat 27-23 Nord des Landes. Bègles 34-26 Coulounieix-Chamiers. Brax-Nérac 32-27 Champcevinel(2). Résultats et classement site FFHB.

Football, Nontron-Saint Pardoux leader de Régional 2

Nontron bat Libourne grâce aux deux buts de Sarr Diouffy. - AS Nontron-Saint Pardoux

Nontron Saint-Pardoux 2-0 Libourne(2). Un match de la 12ème journée de la poule D de Régional 2 de football, qui s'est disputé, hier, samedi 28 janvier 2023. Les nontronnais n'ont trouvé la faille par deux fois, qu'en fin de match. Ils ont donc eu un peu plus de mal que le score ne le laisse penser, la faute à un faux rythme et à quelques situations pas très bien négociées. Mais l'essentiel est là, une sixième victoire cette saison, qui place Nontron Saint Pardoux qui a joué dix matchs en tête de la poule D, devant Limens-Saint Astier dont le match a été reporté. Résultats et classement site FFF .

Football, les résultats des clubs périgourdins en Régional

Régional 1, Poule B ; Lormont 1-0 Trélissac(2). Mérignac Boulazac. Mussidan-Saint Médard Cognac. Site FFF .

Régional 2, Poule E : Prigonrieux 1-1 Talence. Sarlat Marcillac 1-4 Bègles. Bergerac(2) Bergerac La Catte. Site FFF .

Régional 3, Poule E : Trélissac(3) 3-1 Limoges Landouge. Mareuil-Verteillac Feytiat. Chancelade-Marsac Nonards Altillac. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Thenon-Limeyrat-Fossemagne La Roche sur Rivières. Ruelle 0-0 Coulounieix-Chamiers. Périgord Centre 0-0 Ribérac. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule H : Montpon-Ménesplet Bassens. Résultats et classement site FFF .

Régional 1 Féminine : Mérignac-Arlac Bergerac Périgord FC. Trélissac FC Limoges. Résultats et classement site FFF .

Rugby, Nationale 2, le CAP gagne à Lannemezan

Le CAP fait un déplacement délicat chez un bien classé à Lannemezan en Nationale 2 de rugby. - Alain Curutchet Vice-Président du CAP

Lannemezan13-20 Périgueux. Ce dimanche 29 janvier 2023, le CAP défendait sa place de leader sur la pelouse de l'actuel 5ème de Nationale 2. Un déplacement délicat pour les capistes, sachant que cette équipe n'a perdu qu'une seule fois à domicile, c'était face à Auch. Au match aller, Périgueux s'était largement imposé 46 à 3. Mais on sait aussi que les périgourdins ne sont pas des plus à l'aise à l'extérieur. Il y avait donc une incertitude au moment du coup d'envoi. Incertitude que la première mi-temps des hommes de Richard Hill ne va pas dissiper. Un seul essai durant cette première période, pour les locaux. A la mi-temps, Lannemezan mène face à Périgueux, 10 à 6. En revanche, la deuxième mi-temps sera de toute autre facture. Les capistes vont produire du jeu et inscrire deux essais pour s'imposer 20 à 13. Une superbe opération au classement. Résultats et classement.

Rugby, Fédérale 1, l'exploit de Bergerac à Nantes

Bergerac en déplacement à Nantes, encore un match important pour le maintien en Fédérale 1. - Thibault Chauvin correspondant US Bergerac Rugby

Nantes 8-10 Bergerac. Ce dimanche après-midi, encore un déplacement périlleux pour des bergeracois qui luttent pour leur maintien. L'USB 9ème jouait sur la pelouse du 3ème, avant d'entamer une série de trois matchs à domicile, au mois de février. Une tâche qui s'annonçait quasiment impossible, dans la mesure où les nantais ont gagné leurs 7 matchs à la maison. Pourtant les bergeracois vendent chèrement leur peau et sont accrocheurs. A la pause, Nantes ne mène que d'un petit point, 8 à 7. Ce score reste inchangé jusqu'à la 50ème minute. C'est dire la résistance bergeracoise, aujourd'hui, en terre nantaise. Bergerac fait même encore mieux, une dernière pénalité et les bergeracois prennent le score à leur compte, 8-10. Ce score ne changera pas ! L'exploit est au rendez-vous, Bergerac gagne à Nantes, qui avait remporté toutes les rencontres à domicile depuis le début de saison, mais qui, surtout, était invaincu depuis 4 ans. Un exploit qui permet de croire encore plus au maintien en Fédérale Une. Une victoire qui va précéder une série de trois matchs à domicile durant le mois de février.

Rugby, Fédérale 3, Vergt inscrit 5 essais face à Nontron

Vergt bat Nontron en Fédérale 3 de rugby. - Christian Lacombe

Vergt 35-10 Nontron. L'UAV avait l'avantage du terrain, ce dimanche 29 janvier 2023, pour ce match de la 13ème journée de la Poule 15 de Fédérale 3. Les vernois ont inscrit 5 essais durant cette rencontre. Vergt, candidat à la montée, a dominé les débats, surtout en première période, face à des couteliers très accrocheurs, pendant le deuxième acte. Nontron lui vise le maintien. Vergt peut toujours croire en la montée.

Rugby, les résultats en Fédérale 2 et 3

Fédérale 2, Poule 4, J15 : Beaumont de Lomagne 50-8 Belvès. Résultats et classement .

Fédérale 3, Poule 15, J13 : Lalinde 7-16 Figeac. Lacapelle Marival 9-17 Sarlat. Argentat 17-12 Le Bugue. Le Lardin 0-37 Saint-Astier/Neuvic. Résultats et classement .

Rugby, les résultats en Régionale 1 de Ligue Nouvelle Aquitaine

Rassemblement des 2 Vallées 19-19 Montignac

XV Haut Périgord 10-10 Cublac-Terrasson

10-10 Saint Cyprien 30-12 Confluent Rugby

30-12 Confluent Rugby Ribérac 38-33 Mussidan

38-33 Le Passage 31-10 Trélissac

Cross Country, 1/4 finale des championnats de France

Ce dimanche 29 janvier 2023, les spécialistes du cross country avaient rendez-vous à Ruelle, en Charente, pour des courses comptant pour les quarts de finale des championnats de France. Des tickets pour la demi-finale étaient en jeu et cela concernait quelques périgourdins. Benoit Guillet, le président du Comité Dordogne d'Athlétisme, nous dévoile les principales performances périgourdines. Mais sachez que 3 d'entre eux se sont particulièrement distingués, Kowall, Durand et le jeune espoir Achraf Abanne, victorieux du cross court chez les espoirs et devant les séniors.

Sport en Périgord , c'est aussi une chronique quotidienne du lundi au vendredi à 6h40.