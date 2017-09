Run in Reims 2017 : découvrez le parcours des trois courses

La troisième édition de Run in Reims aura lieu le dimanche 15 octobre 2017. Découvrez le parcours détaillé des trois courses dont le marathon qui sillonnera encore une fois le vignoble champenois.

L'an dernier, 10 563 ont pris le départ de la deuxième édition de Run in Reims. Seront-ils aussi nombreux cette année à prendre part à cet événement à la fois sportif, festif et familial ? Run in Reims est de retour le dimanche 15 octobre 2017.

Au programme de cette troisième édition, toujours trois courses : le 10 km, le semi-marathon et le marathon dont le départ sera donné rue Libergier, face à la cathédrale de Reims. L'arrivée sera disputée boulevard du général Leclerc.

Le 10 km et le semi-marathon mettent en valeur le patrimoine historique : la cathédrale, la place Royale, l’hôtel de ville, ou encore la basilique Saint-Remy. Le marathon sillonnera à nouveau le vignoble champenois. Les coureurs traverseront Montbré, Rilly-la-Montagne, Ludes, et Mailly-Champagne.

Le 10 km

C'est la course la plus populaire. L'occasion de découvrir le cœur historique de Reims. Le départ sera donné à 11h rue Libergier face à la cathédrale. Zoomez et déplacez vous sur notre carte interactive.

►► Voir en plein écran

Le semi-marathon

C'est une course de 21 km 100. Les plus rapides mettent moins d'une heure, les derniers plus de deux heures. Le départ sera donné à 8h30 rue Libergier face à la cathédrale. Les coureurs pourront découvrir le centre historique de Reims. Ils traverseront aussi les communes voisines. Zoomez et déplacez vous sur notre carte interactive.

►►Voir en plein écran

Le marathon

C'est la course la plus difficile. Les coureurs doivent parcourir 42,2 km dont une partie dans le vignoble champenois. Le départ sera donné à 8h30 rue Libergier face à la cathédrale de Reims. Zoomez et déplacez vous sur notre carte interactive.

►► Voir en plein écran

Et c'est un événement à vivre avec France Bleu Champagne-Ardenne.