Running : en Mayenne, 80% des participants aux courses ne sont pas licenciés

Le semi-marathon de Laval, organisé par l'association Cross corpo 53, représente l'un des moments phares de la saison de running. Un millier d'inscrits pour cette course à une semaine du rendez-vous. Didier Foulon est l'un des organisateurs du semi-marathon de Laval : "cela rassemble effectivement beaucoup de monde. Non seulement des Mayennais, mais aussi des coureurs hors département. 300 ou 400 participants viennent des départements limitrophes."

L'épreuve a été annulée en 2021 pour cause de Covid. En 2022, les organisateurs ont choisi un nouveau lieu de départ et d'arrivée : Espace Mayenne à Laval. Et un parcours remanié mais toujours aussi exigeant explique Didier Foulon : "c'est un semi-marathon vallonné au cœur d'un paysage arboré. La course part de Laval, direction Changé, Saint-Germain-le-Fouilloux. Il y a du dénivelé. Le retour se fait par Saint-Jean-sur-Mayenne avec un peu de plat avant de revenir à Changé. Puis la montée finale du pont de Pritz à Espace Mayenne où est désormais jugée l'arrivée."

Des distances pour tous les goûts

D'autres rendez-vous de course à pied suivront : l'Ekiden (marathon en relais) fin mars, les Écluses en septembre ou encore la Corrida à Château-Gontier sur Mayenne pour finir l'année. Une cinquantaine d'épreuves en tout sur la saison et des milliers de participants. Avec une particularité explique Philippe Favry, le président de la commission départementale Running : "en 2023, 52 courses sont organisées. Et ce que l'on constate en Mayenne, c'est qu'environ 80% des partants ne sont pas licenciés au niveau de la FFA (fédération française d'athlétisme). Il y a aussi toutes les personnes qui courent dans le cadre d'une préparation physique pour leur sport préféré. La course est en effet la base de tous les sports. Donc, en Mayenne, il y a effectivement beaucoup de sportifs qui pratiquent la course à pied."

Les courses vont de 6 km à plus de 100 bornes. Le 30 avril, il y aura la Conquête des Avaloirs dans le nord Mayenne avec plusieurs distances au programme dont une course réservée aux vrais mordus de la discipline puisqu'elle dépassera donc allègrement les 100 kilomètres.