RUNNING TOUR VALLEY : Un succès malgré la pluie

Ce dimanche 22 septembre, plus de 14 000 coureurs se sont réunis à Tours dans le cadre du Running Tour Valley. Pour sa 37ème édition, cet évènement a été un succès malgré les conditions météorologiques difficiles.

Tours, France

Le 10km, la course la plus populaire

La course reine est bien évidemment le marathon. 42,195 Km de course sous la pluie. Plus de 2000 coureurs venus du monde entier pour repousser ses limites sur les bords de Loire. Pour faire cette course, autant être un habitué du running. Au regard des premiers arrivés, on comprend sur leur visage que ça n’a pas été qu’une partie de plaisir.

Ensuite vient les épreuves les plus populaires. Le 20km et surtout le 10km. Cette dernière est devenue un rendez-vous incontournable pour bon nombre de personnes. En solo, en famille, entre amis, pour le plaisir, pour se dépasser, tous sont venus faire ces 10 et 20 km dans la joie et la bonne humeur. Rien n’aurait pu arrêter ces fous de course à pied. Pour le 10km, ils étaient plus de 8 000 sur la ligne de départ.

Le déguisement le plus incroyable de cette édition © Radio France - Thomas Valognes

Comme chaque année, des costumes très originaux

Comme dans beaucoup de courses populaires, les déguisements sont de sortis. Même s’ils étaient moins présents que lors des années précédentes, nous avons pu croiser des déguisements plus originaux les uns que les autres. Au détour d’une rue nous avons pu croiser Jack Sparrow, le célèbre pirate des Caraïbes, des amazones, tous les personnages de la célèbre série « La Casa de Papel »… Mais le costume qui marquera cette 37ème édition est celui des dinosaures tenus en laisse par Spiderman.