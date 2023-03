Rupture du ligament croisé, le long chemin vers la guérison : deux sportifs alsaciens témoignent

Après une entrée en matière réussie en Coupe du monde, le skieur Thibaut Favrot, 5ème du slalom géant des derniers Jeux Olympiques de Pékin, a vu sa saison s’arrêter en une fraction de secondes, lors d’un entraînement fin novembre à Lévi en Finlande.

Comme la corde d’un arc qui cède

"Je n’ai ressenti aucune douleur vive, raconte celui qui a appris à skier au Champ du Feu. Simplement la sensation que quelque chose avait lâché, comme si la corde d'un arc avait cédé d'un coup".

Jean-Baptiste Maille, le meneur de jeu de la SIG, est malheureusement un récidiviste. Il s’était déjà rompu les ligaments du genou droit lors du premier entraînement collectif avec le CSP Limoges, à l’aube de la saison 2017-2018. Cette fois-ci, c’est le ligament antérieur du genou gauche qui a lâché lors du match face à Bourg-en-Bresse le dimanche 29 janvier au Rhénus.

JB Maille, 29 ans, avait cette fois un peu senti le coup venir : "Il n’y a pas eu d’épisode traumatique comme la première fois. Ça s’est fait au fur et à mesure. Des épisodes d’instabilité se sont révélés. Ça durait depuis quelques semaines. Et contre Bourg-en- Bresse, le genou s’est dérobé plus que d’habitude".

Entre six et neuf mois d’absence

Quand le diagnostic de la blessure et le couperet tombent, les sportifs de haut niveau savent que leur saison est terminée. Se faire les croisés, c’est six, huit, neuf mois d’absence.

"Ce sont des moments difficiles, car je me suis préparé toute ma vie à faire du sport de haut niveau, relate Thibaut Favrot, 28 ans. C'est toute une saison qui s'arrête, alors ça n'est qu'une saison. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais c'est toute votre vie qui s'arrête. Il faut savoir s'occuper, prendre du temps à ne rien faire. C'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, parce que je suis de nature à vouloir toujours m'occuper".

Le meneur de la SIG Jean-Baptiste Maille (ici face au Haut-Rhinois du CSP Limoges Nicolas Lang) s'est déjà rompu deux fois le ligament croisé du genou © Maxppp - Franck Kobi

Jean-Baptiste Maille a aussi pris un gros coup sur la tête : "On pense à tout ce que ça va entraîner : l’opération, la rééducation, les mois d’absence. On pense aussi évidemment au fait qu’on sera éloigné des terrains. C’est ma passion, tous les matins, je suis très heureux de venir à la salle. Ne pas pouvoir exercer mon métier et finir la saison avec les gars, c’est dur".

Le même chirurgien que Zlatan

Les deux sportifs sont passés à quelques semaines d’intervalle sur la même table d’opération à Lyon, entre les mains expertes du docteur Sonnery-Cottet. Ce chirurgien est actuellement la référence en France pour réparer les croisés des sportifs. Il succède au célèbre professeur alsacien Jean-Henri Jaeger, décédé en février 2022, qui avait opéré des centaines de footballeurs, dont Zinedine Zidane.

"Le docteur Sonnery-Cottet, c’est le chirurgien qui a opéré Zlatan. Je me suis dit que s'il a opéré Zlatan, je peux lui faire confiance, sourit Thibaut Favrot. Il a aussi fait des miracles en opérant un autre skieur Valentin Giraud-Moine qui s'est luxé les deux genoux et s'est rompu les ligaments des deux genoux. Il a été allogreffé, grâce à des dons de tissu. Il a pu remarcher, refaire du ski et même marquer des points en Coupe du monde".

Les techniques d’opération ont en effet beaucoup progressé ces dernières années. Jean-Baptiste Maille a été opéré dix jours après le diagnostic. On lui a reconstruit le ligament croisé en utilisant des tendons prélevés sur le basketteur lui-même. Le greffon a été en l’occurrence pris sur des tendons des muscles droit interne et demi tendineux (DIDT).

Favrot opéré aussi de la hanche

Le meneur formé au Mans a bon espoir de retrouver son meilleur niveau à l’issue de la longue convalescence. "Les techniques ont évolué, la prise en charge a évolué, beaucoup de choses ont évolué, analyse-t-il. Certes, c’est une blessure longue, mais elle est beaucoup mieux traitée et on voit beaucoup de sportifs revenir à leur meilleur niveau, voire être encore meilleurs. Je connais le chemin, j’espère qu’avec l’expérience de mon premier croisé, je vais encore mieux le faire".

Thibaut Favrot est même passé deux fois sur le billard en quelques semaines. Début janvier, il en a profité pour se faire opérer également de la hanche, car il souffrait de douleurs récurrentes. Les médecins ont raboté un cal osseux, situé dans le col fémoral, au bout de la tête fémorale.

Pour les deux champions, le chemin du retour en forme est long. En moyenne, il faut trois mois pour récupérer de l’opération, qui n’est pas anodine. Puis entre trois et six mois supplémentaires avant de renouer avec la compétition de haut niveau.

"On a pris un morceau de mon corps, un tendon dans mon ischio pour en faire un ligament, détaille le géantiste Thibaut Favrot. Il faut que ce tendon s'adapte et que les tissus se reconstituent. On a traumatisé le corps, les os aussi, car il faut greffer les ligaments sur les os. On fait un trou pour pouvoir poser le ligament. Le corps est meurtri, il demande d'être soulagé. On attend donc trois mois pour le solliciter à nouveau".

Pour JB Maille, l’objectif des premières semaines, c’est de retrouver le contrôle de sa jambe, de contracter le quadriceps, de retrouver la marche, puis la flexion, l’extension.

D’abord apprendre à tendre la jambe

"Quand tu sors de l'opération, ton genou ne plie même pas à 90%, c'est impossible, précise Thibaut Favrot. Il faut retrouver petit à petit les mécanismes de la vie de tous les jours, plier la jambe, être capable de tendre la jambe complètement. Plein de petites choses qui paraissent faciles, mais qui deviennent très difficile. Tendre la jambe, ça devient dur".

"C’est un long chemin qui m’avait beaucoup appris sur mon corps, ma capacité à travailler, à me reconstruire, cherche à positiver Jean-Baptiste Maille. On grandit de cette épreuve physiquement et aussi mentalement". Entre ses deux ruptures des ligaments, JB Maille n’a pas connu la blessure , ce qui le rend optimiste. Il n’a raté qu’un shooting du matin avec la SIG car il était malade et un match en raison d’un test positif au Covid.

"Il faut trouver un objectif chaque jour, un moteur pour se motiver, pour aller cherche quelque chose, souligne le souriant meneur de jeu de la SIG. Là ça va être de marcher sans béquilles, après ça va être de fléchir au maximum pour m’asseoir sans douleur, plus tard de recourir. Ce sont des objectifs à court terme, dans le but de long de terme de retrouver les parquets".

Un petit tour par Capbreton

Dans leur processus de reconstruction, les sportifs de haut niveau ont l’habitude de se rendre dans des centres de rééducation qui leurs sont dédiés. Jean-Baptiste Maille envisage d’aller à Clairefontaine. Thibaut Favrot passera trois semaines en mars au célèbre centre de Capbreton dans les Landes : "On a trouvé ça opportun de prendre l'air dans un centre de rééducation, pour sortir du contexte actuel, se rafraîchir la tête, rencontrer d'autres sportifs blessés. Je pourrai m'occuper pleinement de mon corps. Ca fait une transition entre le moment où je récupère de l'opération et le moment où je vais redevenir un athlète".

Lors de sa première rééducation du genou, Jean-Baptiste Maille avait lui aussi sué à grosses gouttes au milieu des autres sportifs à Capbreton. "On est vraiment face à soi-même et là on voit d’autres personnes dans cette galère de la rééducation, qui ont besoin de revenir au meilleur niveau, raconte le basketteur. Il y a une stimulation qui permet de bosser ensemble. C’est assez favorable à une bonne ambiance de travail".

Une soupape de décompression nécessaire

Les deux sportifs vont passer beaucoup de temps avec leurs kinés ces prochains temps. Ils n’éprouvent pas le besoin, pour l’instant en tout cas, de bénéficier d’un soutien psychologique (la Fédération française de ski propose une aide psychologique si besoin). Mais ils pensent tellement à leur blessure et à leur rééducation, qu’il faut "une soupape de décompression", dixit JB Maille. Le basketteur envisage de parfaire sa formation pour sa reconversion.

Pour s’aérer l'esprit, Thibaut Favrot s'est lancé, avec un ami, qui a travaillé dans un restaurant deux étoiles Michelin, dans la réalisation d'un documentaire sur les deux passions de sa vie, le ski alpin et la cuisine. "Je pense tout le temps au moment où je vais remettre un dossard, avoue le skieur. Je reste proche de mes amis qui pratiquent encore. Mais je sais très bien qu'il faut rester patient, ne pas se faire de film avant l'heure. La chose la plus importante c'est de récupérer pleinement des opérations et retrouver ses capacités physiques".

Favrot et Maille espèrent revenir plus forts à l'automne

Thibaut Favrot table sur un retour à l'entraînement à la mi-juin, début juillet. Et si tout se passe bien, il pourrait partir en stage comme d’habitude, courant septembre sur les glaciers en Amérique du Sud.

Jean-Baptiste Maille espère être de retour en pleine forme au début de la saison prochaine. En attendant, il vivra à fond la fin de l'exercice actuel de la SIG, toujours qualifiée en Ligue des champions et à la lutte pour une place en play-off en championnat. Son équipe décimée par les blessures cette saison ("On a joué un nombre de matchs en sous-effectif incalculables", soupire-t-il), peut encore remporter un trophée.

Le meneur de jeu s’assoira sur le banc au Rhénus lors des matchs à domicile, pour "apporter un autre regard et aider mes coéquipiers d’une autre façon".

