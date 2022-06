Sa nouvelle vie en Savoie, ses objectifs: Jim Walmsley, n°1 mondial du trail, se confie à deux mois de l'UTMB

Quand une légende du trail décide de changer de vie et de venir s'installer en Savoie pour enfin remporter l'UTMB ! L'Américain Jim Walmsley, n°1 mondial, a quitté son Arizona et vit depuis un mois à Arêches-Beaufort. Objectif : gagner l'UTMB, mais surtout vivre une incroyable aventure humaine.

"Je suis un Américain venu m'installer en France pour courir des trails dans les Alpes": voila comment Jim Walmsley se définit, en toute humilité, lorsque nous le rencontrons un matin de fin juin, à Chamonix. Certes, il n'a pas tort, mais Jim Walmsley est surtout un n°1 mondial du trail en quête de son Graal, d'un sommet de son sport qui lui échappe encore : l'UTMB.

Depuis 2017, entre abandons et défaillances, celui qui a tout gagné aux Etats-Unis n'y arrive pas dans le Massif du Mont-Blanc. Alors pour inverser la tendance, pour mettre toutes les chances de son côté, Jim Walmsley a pris une décision radicale. En mai dernier, lui et sa femme ont quitté leur Arizona pour venir s'installer pendant au moins un an à Arêches-Beaufort, dans ces montagnes qu'il veut enfin dompter. Une aventure sportive mais surtout humaine, où l'Ultra Trail du Mont Blanc ne sera peut-être pas l'objectif ultime. Rencontre.

France Bleu Pays de Savoie : Jim, cela fait maintenant plus d'un mois que vous êtes venu vivre en Savoie, à Arêches-Beaufort. C'était pour vous la seule solution pour espérer vous imposer sur l'UTMB?

Jim Walmsley : Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que l’UTMB était assez compliqué pour moi, notamment cette transition avec ma saison aux USA. J’avais l’habitude de faire une course très difficile en juin aux USA (la Western States 100) et d’enchainer ensuite avec l’UTMB. Aujourd’hui, j’essaie donc de mettre de côté cette partie américaine pour ne pas avoir besoin de faire de transition. Je viens plus tôt en France, en me préparant spécifiquement pour cet évènement. L’UTMB est l’ultra-trail le plus important au monde, de loin la plus grande tribune pour mettre en lumière les ultra traileurs. Travailler dur et m’entrainer spécifiquement pour ça aujourd’hui représente à mes yeux une vraie source de motivation, un vrai bel objectif.

Quelles sont vos premières impressions depuis votre installation dans le Beaufortain ?

Je n’ai que des bonnes surprises. Que ce soit pour moi ou pour ma femme Jess, déménager dans un autre pays représente une grande étape, un grand changement dans nos vies. Nous avions beaucoup d’interrogations, mais pour nous il s’agit d’une grande aventure, à la fois terrifiante et excitante. Lorsque nous sommes arrivés à Arêches-Beaufort, et malgré notre très petit niveau de français, les gens ont été particulièrement accueillants et chaleureux. Nous pensions que personne ne parlerait anglais et c’est faux, certains essaient de le parler avec nous. Même les fermiers nous saluent désormais lorsque nous les croisons, c’est vraiment sympa.

Jim Walmsley sur les chemins du Beaufortain - Hoka

Que voulez-vous apprendre de cette expérience de vie dans les Alpes ?

Je veux apprendre des choses qui vont plus loin que le trail. Reprendre mon apprentissage du français est quelque chose de très important à mes yeux. Je veux aussi nouer des liens d’amitié avec des gens, explorer les massifs et apprendre à m’y amuser, même en hiver avec le ski. Je veux vivre un hiver dans les Alpes, une expérience qui m’est encore inconnue. Tout ça peut me permettre de mieux comprendre les différences dans la façon dont les traileurs américains et français appréhendent leur sport. Si j’y parviens, j’espère pouvoir m’en servir ensuite dans mes ultra-trails. Avec un peu de chance, cela m’aidera à améliorer mes performances.

Cette approche différente de l’ultra, c’est une nécessité aujourd’hui pour vous de l’explorer ?

Je ressens davantage le besoin de découvrir les conditions de course en montagne, les changements de conditions météo, le matériel à emporter, quelles chaussures choisir par rapport au terrain, quelles chaussettes. Je n’ai plus envie, pendant une course, de me dire « oh mince, cela aurait été génial d’avoir telle ou telle chose avec moi », et de ne pas l’avoir. Je n’ai plus envie de porter sur moi du matériel superflu dont je ne me servirai pas. Ici, les traileurs français courent dans leur jardin, ils savent exactement ce qu’ils doivent avoir sur eux pendant une course, ce dont ils ont besoin dans ces montagnes. Ils ont tout ce savoir-faire que je n’ai pas encore.

Donc vous voulez presque vous sentir comme un traileur français ?

Les traileurs français ont d’excellents résultats sur l’UTMB. C’est impressionnant de voir ça, comme s’ils voulaient protéger leurs montagnes de toute cette concurrence venue du monde entier. C’est assez incroyable. Mon objectif est de familiariser au maximum avec le parcours de l’UTMB, par exemple la partie entre Courmayeur et Chamonix que je viens de faire il y a quelques jours.

François D'Haene ne me donne pas de conseils à proprement parlé, mais il me suffit de le regarder pour comprendre pourquoi il est si fort

L'un des traileurs français de renom, c'est bien sûr votre ami François D'Haene, installé lui aussi sur Arêches-Beaufort. Quel rôle a-t-il joué dans votre installation ?

François nous a énormément aidé dans ce projet de venir en France, c’est lui qui a nous aidé à choisir Arêches-Beaufort. Il a été très accueillant, nous a accompagné sur des sorties trail. C’est un exemple tout bête, mais il nous a présenté à l’un de nos voisins qui désormais nous donne des œufs. Nous lui en sommes très reconnaissants et nous sommes heureux de pouvoir développer cette relation d’amitié avec lui. Pour ce qui est du trail, François a une façon de l’appréhender différente de la mienne. Il s’entraîne vraiment comme un athlète de montagne, il s’occupe tout le temps avec des activités marrantes alors que moi, je suis beaucoup plus sérieux dans mon approche. Je me définis uniquement comme un coureur, alors que François possède une expérience dans d’autres sports comme le vélo ou l’escalade qui lui permettent de mieux survivre en montagne, notamment pendant la nuit. François ne me donne pas de conseils à proprement parlé, mais il me suffit de le regarder, de l’observer pour comprendre pourquoi il est si fort en ultra.

Durant votre séjour en France, tenterez-vous justement d'être "moins sérieux" dans la manière de vous entrainer ?

Je vais essayer de rester ici pendant l’hiver, je suis né et j’ai grandi à Phoenix, dans l’Arizona, où il n’y a pas de neige et l’été on y atteint, au plus haut, les 48 °C . L’hiver, je ne serai pas du tout dans ma zone de confort et ce sera un grand changement. En janvier et février, j’ai appris par exemple les rudiments du ski de randonnée, donc l’hiver prochain je pourrai m’entraîner à ski au lieu de simplement courir. Je pense que c’est une vraie différence entre la culture américaine et européenne. La plupart des ultra traileurs européens pratiquent plusieurs sports, c’est très commun. Aux Etats-Unis, nous restons plutôt cantonnés à notre sport de prédilection. C’est une manière différente de s’entraîner que je souhaite adopter ici.

Vous serez donc un champion de ski dans quelques mois ?

(Rires) Non non, pas du tout, je ferai sans doute partie de ces gens qui descendent trop vite sans maitriser. Plus sérieusement, le ski alpin est une bonne manière de s’entraîner. Je suis assez bon en montée donc je ferai peut-être quelques courses de ski-alpinisme.

Jim Walmsley dans le Beaufortain - Hoka

Pour en revenir à l'UTMB, vous souhaitez la remporter en 2022 ou en 2023. Cette victoire, c'est un simple souhait ou une véritable obsession ?

Je pense avoir constamment besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. L’enjeu n’est pas simplement de gagner l’UTMB, même si bien sûr cela fait partie des raisons pour lesquelles je suis en France aujourd’hui. Cela va bien au-delà. Je veux en apprendre davantage sur la culture française, m’y adapter, apprendre la langue française, nouer des liens avec les gens qui vivent ici. Cela va bien au-delà d’une simple course. Gagner l’UTMB est évidemment l’élément qui me motive au quotidien et qui me pousse à travailler dur, mais en même temps, je sais que l’UTMB est une course très relevée, avec d’immenses traileurs, que tout ne dépendra pas forcément que de moi pendant ce trail. Cependant, j’espère décupler mes chances de l’emporter grâce à cette vie que je mène désormais en France et à cette expérience que je suis en train de vivre.

Vous n’allez pas jusqu’à nous dire qu’une victoire ne serait finalement pas si importante que ça ?

Bien sûr que je veux gagner, mais mon expérience ici va bien au-delà de cette question. Même si je ne gagne pas cette année ou celle d’après, je pourrai être fier de moi et content d’avoir tout donné pour cette course. On verra où tout cela me mène mais je trouve ça chouette de vivre pour un but précis. Même si on ne l’atteint pas, ce n’est pas le plus important. J’aime l’expérience, j’aime le changement. C’est tellement plus enrichissant d’avoir un but, d’essayer de l’atteindre que de se baser uniquement sur les succès et les échecs. Le chemin vers l’objectif est tellement plus important que le résultat final.

En venant m'installer ici, mes objectifs vont bien plus loin que l'UTMB. Je veux d'abord m'épanouir en tant qu'être humain

L’UTMB ne semble donc pas l'objectif unique de votre expérience française, mais quand vous entendez des journalistes vous dirent que vous êtes maudits sur cette course, ne ressentez-vous pas une motivation supplémentaire ?

Je m’en fiche un peu que ce soit une malédiction ou non, je le vois davantage comme un problème que je n’ai pas encore résolu. Je ne vois aucune raison qui m’empêcherait de gagner l’UTMB un jour, mais est-ce que cela arrivera ? Je ne sais pas et ce n'est pas grave. Je ne peux pas contrôler le fait d’être dans un bon jour et d’améliorer ma meilleure performance, mais ce serait un bon premier pas de refaire au moins aussi bien que ma cinquième place de 2017. Ne pas avoir à dépenser de l’énergie quelques semaines avant sur la Western State me sera vraiment bénéfique. Je suis convaincu que la plupart de mes problèmes étaient dus au calendrier que je m'étais moi-même imposé, avec des transitions trop difficiles à gérer entre la France et les Etats-Unis. Depuis que je suis à Arêches-Beaufort, je peux oublier tout ça, me concentrer sur d’autres éléments que je veux mettre en place, ne serait-ce qu’au niveau de notre installation, tous ces petits détails qui doivent se mettre en place pour nous sentir bien et faire que notre aventure soit un vrai succès.

L'édition qui s'annonce sera particulièrement relevée, avec à vos côtés un certain Kilian Jornet.

Kilian qui ? Je plaisante, je fais cette blague à chaque fois que quelqu’un me parle de lui. Kilian est vraiment fort, je pense que lui et des gars comme Pau Capell ou Xavier Thévenard sont de vrais champions. S’ils sont dans un très grand jour, c’est un point que je ne pourrai pas maîtriser. Voilà pourquoi je préfère prendre du recul et me concentrer sur les points que moi, je pourrai maîtriser. Si je suis en forme et dans un grand jour, je pense que je peux concurrencer un Kilian très en forme. J’espère que ce scénario-là va se produire, tout le monde se régalera si cela arrive, la course sera forcément très serrée. Ce serait fun de partager un tel moment avec Kilian. Et puis ce sera peut-être la première fois que Kilian aura couru plus de courses que moi avant l’UTMB, peut-être que la roue tournera donc en ma faveur (rires).

Pour résumer, quand on vous reverra ici en 2023, peut importe que vous ayez remporté ou non l’UTMB, l’important sera ailleurs ?

Oui, la course à pied, ce n’est entre guillemets que de la course à pied. Je m’y amuse beaucoup, cela me procure énormément de joie, mais mes objectifs en venant m’installer ici vont bien plus loin que ça. Je veux d’abord m’épanouir en tant qu’être humain. Si en 2023, je me sens heureux, j’aurai tout gagné sur ce point-là. Et en plus, on pourra reparler de tout ça en français (rires) !