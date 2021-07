Sabre : une belle réussite pour le Cercle d’Escrime Orléanais aux championnats de France moins de 20 ans

Les championnats de France d'Escrime moins de 20 ans, spécialité Sabre, se sont déroulés ces 10 et 11 juillet à Charleville-Mézières dans les Ardennes et le Cercle d'Escrime Orléanais y a performé. Il ramène trois médailles d'or chez les filles, deux en argent et deux en bronze chez les garçons.

Les Orléanais à l'honneur ce week-end aux Championnats de France Moins de 20 ans. Au total, 22 sabreurs et sabreuses du Cercle d'Escrime Orléanais se déplaçaient ces 10 et 11 juillet à Charleville-Mézières, dans les Ardennes et 16 participants sont revenus avec une voire deux médailles autour du cou détaille le CEO dans un communiqué publié ce lundi.

Deux médailles d'or pour Faustine Clapier

La jeune Faustine Clapier, 19 ans, grande espoir du club, réalise un doublé en or en individuel et en équipe avec ses co-équipières Amalia Aimé, Lila Martel et Alexandra Manga. L’équipe 2 du CEO, de son côté, composée de Ezéchielle Martinez-Almanza, Solène Bertrand, Elfie Martel et Emilie Prigent, termine, elle aussi, sur la plus haute marche du podium de N2.

Plusieurs médailles également chez les garçons

"Chez les garçons, très belles médailles d’argent et de bronze pour Alexandre Lacaze et Rémy Garrigue en individuel et également 2ème et 3ème places pour les deux équipes composées respectivement de Rémy Garrigue, Jean-Uthmann Bisch, Evann Girault et Pierre Klein et de Alexandre Lacaze, Evan Fraboulet, Noah Lavigne et Corentin Poulain", écrit le CEO dans son communiqué.

Tous vont maintenant pouvoir suivre avec attention leurs aînés Cécilia Berder, Manon Brunet, et Sandro Bazadzé, qui seront aux Jeux Olympiques de Tokyo, au Japon, à partir du 25 juillet prochain pour les épreuves individuelles et par équipe.