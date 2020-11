Sacrée championne de France, la boxeuse Victoire Piteau revient sur son combat

"C'était un combat serré. Au début je me sentais bien. On avait mis une stratégie en place et je l'ai bien adoptée au premier round. Au deuxième round, j'ai été touchée à l'arcade sourcilière, j'ai pris un coup de tête. Ça saigne énormément, le sang coulait sur mon oeil. Il y a eu un voile blanc, je ne voyais plus de l'oeil droit. Alors,exit la stratégie élaborée par son coach et père Sébastien Piteau. Le but était d'éviter d'aller au contact, de jouer sur sa vitesse et sa précision, supérieures à celle de son adversaire. C'est raté, après cet accrochage pendant la deuxième reprise.

"Ça a fait basculer le match parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça a été compliqué pour moi, j'étais obnubilée par cette blessure. Le fait que l'arbitre ait demandé au médecin de regarder ça m'a fait un peu peur qu'on arrête le combat pour blessure. J'ai eu du mal à me remettre vraiment dans le match, je pensais plus à la gestion de la blessure qu'à la gestion de mon combat."

Victoire Piteau se remet sur pied au cinquième round, grâce aux exhortations de son père. Un jeu plus évasif, puis quelques bons uppercuts. La cloche de fin sonne. La décision tombe : deux juges sur trois la déclarent vainqueur. Elle peut enfiler la ceinture de championne de France, pour la deuxième fois.

A seulement 21 ans, la double championne vise déjà les étoiles. "Pour moi la marche au dessus c'est d'aller chercher un titre européen. Mais il y a encore du travail. J'ai besoin de ring. C'est le cas pour tout le monde, j'ai pas fait de mise de gants, j'ai du m'entraîner seule. Si on veut aller au niveau au-dessus, il va falloir faire des mises de gants, des déplacements. Ce n'est pas vraiment possible en ce moment."

Pour l'instant, Victoire Piteau s'accorde quelques jours de repos en famille avant de recommencer les entraînements.