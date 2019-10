Saint-Brévin-les-Pins : les meilleurs pilotes d'Europe de char à voile sur la plage

Les championnats de char à voile de type Blokart se déroulent depuis jeudi et jusqu'à dimanche sur la grande plage de Saint-Brévin-les-Pins. 92 concurrents venus de 14 pays sont en compétition. La particularité de ce char, c'est qu'il se conduit au guidon et non au pied .

Saint-Brevin-les-Pins, France

Le ballet est incessant sur la plage de Saint-Brévin-les-Pins . Les courses des chars à voile de type Blokart se succèdent. A la sonnerie, les concurrents savent que le départ sera donné deux minutes plus tard. Ils doivent se rapprocher de la ligne sans la franchir sinon ils sont disqualifiés, puis c'est parti pour dix minutes de circuit où il faut négocier chicanes et virages. C'est vraiment du pilotage, avec des sensation de glisse et de vitesse.

Les pilotes sont casqués et ont une ceinture de sécurité © Radio France - Anne Patinec

92 concurrents de 14 nationalités sont présents à ces championnats d'Europe dont les Espagnols champions du monde. 40 Français participent à l'épreuve. Les pilotes sont casqués, portent des lunettes de protection et disposent d' une ceinture de sécurité.La particularité du Blokart c'est qu'il se manoeuvre au guidon et non au pied. D'un poids de 35 kilos, il se range dans un coffre de voiture. Il en existe plus de 20 000 exemplaires à travers le monde. Sur la plage de Saint-Brévin, la vitesse tourne autour de 70 km/heure mais dans certaines conditions cela peut aller jusqu'à 108 km/h.