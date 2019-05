La ville de Saint-Étienne est prête à recevoir les championnats de France d'athlétisme 2019 !

Saint-Étienne, France

Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet prochain, Saint-Etienne va recevoir les championnats de France d'athlétisme Elite. Passage obligatoire pour se qualifier aux championnat du monde au Qatar (29 septembre au 6 octobre 2019). Pour ces trois jours de compétition, il y aura 38 épreuves et 1232 athlètes. Cette compétition va se tenir au stade Henri Lux, au complexe de l'Etivallière qui pour l'occasion pourra accueillir 5000 spectateurs.

Tous les meilleurs français sont tenus de participer aux championnats de France Elite" - Marcel Ferrari le vice-président de la fédération française d'athlétisme

La ville ligérienne s'est imposée naturellement pour l'organisation de ces championnats "chaque année on change de site suivant les demandes et la qualité des installations, à Saint-Etienne tout était réuni" précise Marcel Ferrari le vice-président de la fédération française d'athlétisme. Et il devrait y avoir du beau monde. Comme le rappelle Marcel Ferrari "tous les meilleurs français sont tenus de participer aux championnats de France Elite". Des animations seront proposées tout au long de ces trois jours. Il y aura un espace d'animations destiné à ceux qui ont des billets.

Le Coquelicot 42 fête ses 100 ans

Club organisateur des championnats de France Elite d'athlétisme 2019, le Coquelicot 42 de Saint-Etienne fête son centenaire. À cette occasion le club organise une exposition au musée des Verts. Gaël Perdriau, le président de Saint-Étienne métropole est satisfait. "On a préparé cet événement avec le président du club Pierre Gardet, et je suis heureux de pouvoir rendre hommage à tout ces bénévoles du Coquelicot 42" affirme celui qui est aussi maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau a par ailleurs annoncé que sa ville va accueillir en novembre prochain l'équipe de France athlétisme pour un stage.

Après les championnats de France d’athlétisme fin juillet @PerdriauGael annonce que la ville de @saint_etienne_ accueillera l’équipe de France @FFAthletisme en stage en novembre. #FBsport@francebleupic.twitter.com/rl2mohdZ32 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 27, 2019

Marcel Ferrari vice-président de la @FFAthletisme confirme que tous les meilleurs Français sont à @saint_etienne_ pour les championnats de France qualificatifs pour les Mondiaux du 26 au 28 juillet à l’Etivallière. #athletisme#FBsportpic.twitter.com/W8I6NjOql7 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 27, 2019

Les tarifs

5 euros le vendredi pour tout le monde puis entre 10 et 20 euros en fonction de l'épreuve, de l'âge et de la catégorie. Pour assister à toute la compétition c'est 20 euros en catégorie 2 et 30 euros en catégorie 1.

Les horaires

Vendredi 26 juillet :

Début des compétitions : 12h25 / Ouverture des portes 11h30

Samedi 27 juillet :

Début des compétitions 10h15 / Ouvertures des portes 9h30

Dimanche 28 juillet

Début des compétitions 11h45 / Ouverture des portes 11h

Le programme est susceptible de modifications et le détail des horaires et à retrouver sur athle.fr et sur saint-etienne-metropole.fr