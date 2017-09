Saint-Jean d'Angély: 3000 coureurs dans la boue pour la Spartan Race

Samedi 9 septembre, 3000 coureurs venus de toute la France ont pris le départ d'une course extrême d'obstacles en pleine nature: la Spartan Race. Au programme: lancé de javelot, montée à la corde, port de sacs de sable sur plusieurs mètres et de la boue.

Avant de franchir les 30 obstacles répartis sur les 15 kilomètres du circuit, chacun se motive à sa façon. Pour certains c'est une énorme accolade avec leur camarade de course, pour d'autre c'est un bon cris de plusieurs secondes. Pas non plus le temps de perdre trop d'énergie. Il faut avaler dès le début de course, une pente avec une bonne centaine de mètres de dénivelé avant d'attaquer la suite des épreuves: des franchissements d'obstacles en tout genre.

Casser le rythme de la course

Pour franchir ce mur de 3 mètres de haut, mieux vaut bien s'accrocher aux sangles. - Sportograph

La plupart des épreuves se rapprochent du célèbre parcours du combattant. Parmi les classiques, le porté de sac de sable sur plusieurs centaines de mètres. Pas simple quand le sac fait près de 20 kilos. Olivier ressort de cette épreuve bien entamé, avec le souffle court. "C'est vraiment éprouvant car porter un sac comme ça sur une telle distance, ça casse la course. Le plus dur c'est vraiment de s'y remettre et de passer à l'obstacle suivant".

Se surpasser

L'aide des concurrents est souvent la bienvenue pour franchir les obstacles, surtout après plusieurs heures de courses. - Sportograph

D'autant plus que la pluie n'arrange pas les chose. Il pleut à grosse goûte et le terrain, déjà très glissant à cause de la boue, devient difficilement praticable. Mais pour Olivier Castelli, qui se charge du développement de la Spartan Race en Europe, c'est ce genre de condition qui fait le charme de cette course. "La boue, c'est un peu comme un retour en enfance pour ces coureurs. Ceux qui viennent sur ce genre d'épreuve recherche un style de course à pied plus ludique grâce aux obstacle mis en place sur le parcours."

Les meilleurs ont mis 1 heure 40 pour terminer le parcours, mais le chrono importe peu. La majorité des coureurs l'affirment haut et fort au moment de prendre le départ: "l'important c'est de finir, et d'aller au delà de ses limites!"