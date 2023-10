Saint-Junien : 220 élèves en course pour les jeux olympiques

220 élèves de CM2 et 6ème ont participé à l'évènement "Haute Vienne 2024, en course pour les jeux" cette semaine à Saint-Junien.

Le dispositif départemental "Haute Vienne 2024, en course pour les jeux" a fait étape à Saint-Junien cette semaine avec une nouvelle "journée olympique". Plus de 220 élèves de CM2 et de 6ème venus des communes alentours se sont rencontrés pour célébrer le sport ensemble en cette 12ème édition.

Au programme de cette journée ensoleillée, plus d'une quinzaine d'ateliers qui permettent aux élèves de pratiquer les sports olympiques ensemble.

"Faire découvrir les disciplines qui existent déjà et d'autres sports moins connus, qui se développent" était un point important de l'évènement, confirme Geoffrey Deux, éducateur sportif du comité d'athlétisme de Saint Junien.

L'objectif principal reste celui de conjuguer le sport et les valeurs de l'olympisme. Elles sont traduites par des activités autour de l'histoire du sport, de la santé, de la nutrition, du respect et des parasports notamment. Pour se mettre dans l'ambiance des JO 2024, un relais collectif de 2024 m est également organisé à chaque édition, pour avoir parcouru symboliquement à l'heure des jeux, la distance entre Olympie et Paris.

Refuser la flamme, un choix assumé

Si le département avait refusé de payer le prix jugé excessif par les élus du passage de la flamme olympique sur son territoire, plus de 250.000 euros, le choix d'organiser ces journées est assumé par le conseiller départemental Stéphane Ostrowski, président de la commission sport et jeunesse. "On a considéré qu'il y avait beaucoup mieux à faire, c'est tout un programme éducatif".

L'idée est de rendre l'expérience olympique plus concrète pour les élèves. 22 journées sont prévues au total sur tout le département de la Haute Vienne d'ici juin 2024. En attendant, tous les enfants ont reçu une médaille pour clore la journée, au cours d'une cérémonie de remise officielle.