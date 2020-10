Saint-Nazaire accueille les championnats de France d'aviron de mer pendant deux jours. 660 rameurs venus de tout l'hexagone vont s'affronter sur l'eau au niveau de la plage de Villès Martin. L'événement, prévu en mai, a été reporté à cause du coronavirus et a failli être à nouveau annulé.

Pendant deux jours, 660 rameurs, 235 embarcations venus de 73 clubs de tout l'hexagone vont s'affronter sur l'eau ce vendredi après-midi et samedi au niveau de la plage de Villès Martin. Jusqu'à quasiment la dernière minute, la tenue des championnats de France était incertaine à cause de l'épidémie de coronavirus. Les responsables du SNOS (Saint-Nazaire Olympique Sportif), le club organisateur, ont obtenu le feu vert des autorités seulement mercredi midi. Et ils doivent respecter un certain nombre de règles.

Le nombre de spectateurs est limité à 300 personnes sur la plage © Radio France - Anne Patinec

La plage est limitée à 300 spectateurs, masqués, en mettant en place toutes les procédures covid, avec un sens de rotation sur la plage. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. On doit être capables de comptabiliser les gens sur la plage. On a une équipe qui est chargée de rappeler aux gens qu'ils doivent porter le masque". Alex Briand, le président du SNOS le club organisateur

Les rameurs n'ont pas eu de compétition depuis le confinement © Radio France - Anne Patinec

Première compétition depuis des mois

Sur l'eau, les rameurs n'ont pas besoin de porter le masque. Depuis le printemps, ils n'ont pas eu de compétition. Même si tous ont continué à s'entraîner chez eux sur des appareils pendant le confinement, ils ont des fourmis dans les jambes et hâte de rivaliser sur l'eau. En mer, les bateaux sont plus larges qu'en rivière et les parcours sont plus longs, 6kms. En plus, la météo s'annonce plutôt musclée samedi avec du vent.

La Loire-Atlantique compte 10 clubs d'aviron. C'est la première fois que les championnats de France d'aviron se déroulent dans les Pays de la Loire.