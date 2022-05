Saint-Nazaire. Volley-ball : les joueurs du SNVBA accueillis par les supporters à la gare

Ils sont rentrés ce lundi en fin d'après-midi à Saint-Nazaire après leur troisième match de finale face à Saint-Quentin dans l'Aisne. Sur le score de 3-1, les joueurs du SNVBA (Saint-Nazaire Volleyball Atlantique) signent une troisième victoire, remportent la coupe en terminant premiers de Ligue B et décrochent au passage, enfin, leur ticket pour la Ligue A, l'élite du volley, la saison prochaine.

"Je vais garder la coupe chez moi toute la semaine!" Pepe Gonzales, le capitaine © Radio France - Hélène Roussel

Retour en Ligue A, 7 ans après l'avoir quittée "on a tout donné pour eux et eux ont tout gagné" - un supporter

Le club nazairien doit beaucoup à ses supporters. Ils étaient une trentaine sur la passerelle de la gare à les attendre ce lundi soir. "On est en Ligue A"', "Les Bleus, vos supporters sont là". Ils chantent, serrent la main des joueurs, il y a des tapes dans le dos, des accolades, et de grands sourires. "7 ans après, on retrouve la Ligue A. On a tout donné pour eux, et ils ont tout gagné, on est tellement heureux" lâche Daniel, supporter depuis 40 ans. "On a échoué aux portes de la finale deux fois, cette fois c'était la bonne, on est si fiers" dit Louison, la vingtaine, "supporter depuis tout petit".

Après tous les efforts et tous les sacrifices, je ne pouvais rêver mieux pour boucler ma carrière d'entraîneur" - Gilles Gosselin

Du côté des joueurs, on sent la fatigue mais la joie aussi évidemment. "Le public est tellement présent, on a la pression, on est redevables en quelques sortes, donc c'est aussi un grand soulagement" raconte Jean-Philippe Sol du haut de son mètre 98. Un peu plus loin, le capitaine Pepe Gonzales, 38 ans, qui tire sa révérence en apothéose. Il serre dans ses bras la coupe, "je vais la garder toute la semaine", les yeux pétillants. "C'est beaucoup d'émotion". L'entraineur aussi après 11 ans à la tête du club va s'en aller. Pas très loin, Gilles Gosselin reprend à temps plein sa casquette de manager général du club. "Terminer sur un titre et un retour à la Ligue A, après tous les sacrifices et les efforts, je ne pouvais pas rêver de meilleur cadeau pour nous, et pour nos supporters".

Gilles Gosselin, l'entraîneur du SNVBA de retour de Saint-Quentin, devant la gare de Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

La fête ce mardi 18h30 devant la mairie de Saint-Nazaire et mercredi soir au stade Coubertin

Des supporters conviés ce mardi soir à 18h30 devant l'Hôtel de Ville de Saint-Nazaire. Les joueurs sont reçus par le maire David Samzun et doivent ensuite soulever le trophée sur les marches du perron. La grande fête avec le public, ce sera mercredi soir au stade Coubertin.

