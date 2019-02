Record battu avec 5.800 participants pour la 4ème édition de la Sainté City Run samedi

Saint-Étienne, France

Ils étaient 5.800 coureurs au départ de la Sainté City Run samedi soir pour une course de 6 ou 12 kms. Une fréquentation record pour cette 4ème édition. La course qui etait partie de la place Jean Jaurès en 2017 est partie cette fois de la Cité du Design.

Tous derrière Tonton Samir

Certains sont venus en famille. Comme cette famille stéphanoise. Une quinzaine à courir ou encourager, boostés par leur tonton Samir Tatah, policier municipal à Saint-Étienne et vainqueur du 12 kms samedi soir.

On va vu aussi des pères Noël

La course était initialement prévue en décembre, mais elle a été reportée à hier en raison du mouvement des gilets jaunes. Les organisateurs voulaient battre le record du monde du plus grand nombre de participants déguisés en pères noel.

Du coup, même si la tentative de record a été reportée à l'année prochaine, un groupe d’amis lyonnais est quand même revenu courir déguisé.

Bravo à notre collègue Nérissa

On félicite aussi notre collègue Nérissa Hemani qui a couru la distance en une heure et six minutes. Elle finit 834ème et était pour l’occasion déguisée en Mario Bross. Bravo!

