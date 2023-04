Sainte-Suzanne, Mont des Avaloirs, Chailland... sept sites mayennais pour le parcours de la flamme olympique

Le 29 mai 2024, le Département de la Mayenne va accueillir le Relais de la flamme des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris en août suivant. Ce lundi, Vincent Saulnier, le président du Comité Mayenne 2024 a dévoilé les sites où se baladera la flamme. Il y en aura sept, les trois principales villes du département (Laval, Mayenne, et Château-Gontier-sur-Mayenne) et trois sites touristiques emblématiques de la Mayenne : Sainte-Suzanne et son château, le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien et le belvédère du Mont des Avaloirs à Pré-en-Pail Saint-Samson. Enfin, le Conseil départemental a choisi une petite cité de caractère. Ce sera la commune de Chailland, aux creux de la vallée de l'Ernée. L'ordre des communes n'a pas encore été décidé.

Des champions mayennais pour porter la flamme

Le 29 mai 2024, une centaine de relayeurs porteront la flamme olympique sur ces sept sites. Leur identité n'est pas encore connue, mais d'illustres champions mayennais seront forcément retenus pour porter le flambeau. Sur chaque site, des relais de un à quatre kilomètres seront proposés.

En France, 65 départements ont choisi d'accueillir le parcours de la flamme olympique. Chaque collectivité doit payer un ticket d'entrée qui s'élève à 180.000 euros.

En Mayenne, 142 collectivités locales ont obtenu le label "Terre de Jeux 2024", ce qui en fait le premier département de France.