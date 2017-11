Sainté Trail Urbain : une 6eme édition à toute allure

Le Sainté Trail urbain s'est couru dans les rues de Saint-Etienne ce dimanche. Près de 2 600 coureurs étaient de la partie.

France Bleu Saint-Etienne Loire est partenaire du Sainté Trail Urbain qui s'est déroulé sur trois parcours ce dimanche : 11, 16 et 30km.

Sainté Trail Urbain : le grand départ ! pic.twitter.com/IiAB11kKHg — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) November 19, 2017

Les vainqueurs du Sainté Trail Urbain

Le 11km : victoire de Nicolas Gacon en 45 minutes 08 secondes

Le 16km : victoire de Thibault Naël en 59 minutes 19 secondes

Le 30km : victoire de Baptiste Chassagne en 2h et 04 minutes et 36 secondes

Vous pouvez retrouver les classements officiels du 11km, du 16km et du 30km

Thibault Naël, le vainqueur du 16 kms en 59'30''...Il avait oublié sa puce de chronomètrage mais tout va bien ! #STU2017pic.twitter.com/ZBehCrP8wr — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) November 19, 2017

Une course caritative

De nombreux coureurs ont défendu des associations en courant ce trail. Et notamment plus de 200 personnes qui ont couru pour Paula, cette jeune femme atteinte de sclérose latérale amyotrophique. Elle a fait la course dans une joëlette avec ses accompagnateurs aux t-shirts rose

L'arrivée de Paula en joëlette sur la ligne d'arrivée #STU2017pic.twitter.com/dczopcROLo — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) November 19, 2017

Le Crêt des 6 soleils, le casse pattes

Le parcours a emmené les coureurs au Crêt des 6 soleils à Montaud. Une montée difficile pour les coureurs, point culminant des parcours de 11 et 16km à près de 650 mètres. Il y a même eu une pénurie d'eau à un moment donné, heureusement tout est rapidement rentré dans l'ordre. Les derniers coureurs sont passés sur les coups de 12h30.