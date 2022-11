SaintéLyon 2022 - Notre feuilleton au cœur de la course

C'est un évènement et un parcours exceptionnel que notre journaliste, Jérémy Marillier, va nous faire découvrir toute cette semaine sur France Bleu Saint-Étienne Loire . La SaintéLyon 2022 revient le 3 décembre prochain. Cette course est un mythe de la course à pied, la plus grande course nature de France. Elle s'élancera samedi prochain de Saint-Étienne, direction Lyon : 78 kms cette année, toujours à travers les Monts du Lyonnais, toujours en pleine nuit et sans doute encore une fois avec des conditions météo hivernales : la pluie, la boue, voire la neige !

Chaque année, la SaintéLyon attire toujours plus de coureurs : ils étaient 3.000 en 2001, ils devraient être pas loin de 17.000 le week-end prochain, le record de 2019 sera battu.

ⓘ Publicité

Radio France

loading

Chaque jour, découvrons une étape. Ce premier épisode est consacré à Saint-Étienne, là où s’élance le mythe de la SaintéLyon.

Les infos pratiques

La SaintéLyon propose plusieurs types de course : relais, 78 km, 44 km, 24 km, 13 km et 156 km (LyonSaintéLyon).

La course la plus courue, la 78 km , longueur “normale” de la course, est un parcours historique de Saint-Étienne à Lyon via les crêtes des Monts du Lyonnais

, longueur “normale” de la course, est un parcours historique de Saint-Étienne à Lyon via les crêtes des Monts du Lyonnais Départ à partir de 23h30 depuis le Parc des Expositions de Saint-Étienne

Quatre points de ravitaillements complets, un point liquide chaud et froid et un repas d’arrivée

Le site internet de la SaintéLyon

La page Facebook de la SaintéLyon

La carte du parcours 2022