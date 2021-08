Le gymnaste olympique Samir Aït-Saïd : une fierté pour sa famille antiboise

Devant le poste de télévision et sur les genoux de sa mère, la petite Mila agite un drapeau français pour encourager son père : Samir Aït-Saïd. Le sportif de 31 ans s'entraine au club olympique de gymnastique d'Antibes Juan les Pins. Le jeune papa termine les Jeux-Olympiques de Tokyo à la quatrième place sur l'épreuve des anneaux. Cinq ans après sa double fracture au péroné et au tibia survenue lors d'un échauffement aux Jeux-Olympiques de Rio au Brésil, en arrivant en finale des anneaux à Tokyo, l'antibois fait une nouvelle fois preuve de détermination et de résilience.

Le Gymnase Pierre Brochard d'Antibes Juan les Pins où s'entraine Samir Aït-Saïd © Maxppp - Lucile Auconie

Sandy la compagne de Samir Aït-Saïd et leur fille Mila au gymnase Pierre Brochard à Antibes © Maxppp - Lucile Auconie

Le porte drapeaux de la délégation française pour les Jeux-Olympiques de Tokyo a crée sa propre figure et l'a présentée ce lundi matin en finale des anneaux. Blessé au biceps gauche, Samir Aït-Saïd est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner et c'est l'important pour sa compagne Sandy : "Même sur une défaite, pour nous il a gagné, c'était parfait, il a fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas à être déçu. Il a inventé un mouvement qu'il a travaillé et qui est très difficile, il s'est blessé entre temps. Il est gainé pendant une minute et ce n'est pas rien. Il peut vraiment être fier de lui".

Pour nous il a gagné, il n'a pas à être déçu

Dans le gymnase, tout le monde connait Samir Aït-Saïd. Edouard KLEIN le Vice-Président de l'OAJLP Gymnastique d'Antibes ajoute "c'est une belle personne, il a des valeurs d'entraide qu'il fait vivre et il met ses qualités au service des jeunes et pour eux c'est important."

Enfin pour son oncle Philippe, son neveu est déterminé et a déjà le yeux rivés vers les jeux de Paris en 2024.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix