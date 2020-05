Sarreguemines : la nageuse Aurélie Muller relaie un appel aux dons pour soutenir son club

Le cercle nautique de Sarreguemines lance un appel aux dons. Ce club, qui compte plus de 730 licenciés, dont la célèbre nageuse Aurélie Muller, traverse une période délicate sur le plan financier. Ses 6 salariés sont au chômage partiel. Ses stages de printemps ont été reportés. Son président Gilles Volpato s’inquiète aussi pour l’avenir et d’un possible désengagement des partenaires publics.

Le centre nautique de Sarreguemines - Gilles Volpato

Cet appel à la générosité a été relayé notamment sur les réseaux sociaux par Aurélie Muller en personne. La nageuse en eau libre et spécialiste des longues distances en bassin vient de reprendre l'entraînement à Nice.

Depuis presque 18 mois, ce club gère aussi le centre nautique de Sarreguemines, fermé depuis la mi-mars. Le président du CNS, Gilles Volpato, espère une possible réouverture en juillet prochain, mais sans certitudes. Il travaille actuellement sur la mise en place du protocole sanitaire, imaginé par les pouvoirs publics et la fédération française de natation.

