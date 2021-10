Sarthe : un premier site de trail inauguré à Challes

La Sarthe est désormais dotée d'un site de trail. Situé sur la commune de Challes, au sud est du Mans, il a été inauguré ce mardi 19 octobre 2021. Il s'agit de deux parcours de 20 et 40 kilomètres tracés par Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail (2013 et 2015). "J'habite juste à côté à Champagné. Ici c'était mon terrain d'entrainement. Ce sont des terrains et des chemins variés. Il n'y a pas beaucoup de relief mais il y a du sous-bois, du sable, des racines. Franchement, il y a de quoi s'amuser et je suis assez contente de ce qu'on a pu mettre en place".

Des parcours fléchés

Ce sont deux parcours balisés précise Mohamed Serbouti, ancien champion de France du 10 000 mètres : "C'est fléché tous les kilomètres pour se tromper faut vraiment le vouloir. En plus, il y a un code couleur, le bleu pour le 20 km, le rouge pour le 40 km. C'est vrai qu'avant les gens pouvaient se perdre, ce n'était pas facile. Maintenant, on est plus tranquille, on n'est pas obligé de chercher son chemin".

Nathalie Mauclair et Mohamed Serbouti ont participé à la création des deux parcours de trail de Challes © Radio France - Julien JEAN

Une application GPS

Il est également possible de télécharger les données GPX sur son portable ou son GPS via l'application Station de trail. "C'est hyper pratique parce que quand on est traileur, on aime pas trop se retrouver sur des chemins privés explique Nathalie Mauclair. Et puis c'est bien aussi pour les gens qui viennent d'autres départements parce qu'il y a les infos routières ou les lignes SNCF pour rejoindre le site et les hôtels où dormir".

12 parcours en projet

Pour l'instant, il n'y a que deux parcours mais d'autres vont suivre affirme Patrick Desmazières, conseiller départemental en charge du projet trail. "Il y en a un qu'on finalise à Saint Léonard des bois dans les Alpes Mancelles, un autre à Sillé le Guillaume. Au total, nous aurons une douzaine de parcours sur le même modèle". Une station trail, sorte d'office du tourisme du runneur, va également être ouverte à Champagné. Le département a débloqué 40 000 euros pour ce projet trail qui devrait être finalisé d'ici 2024.