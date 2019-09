Savez-vous jouer à ? Les joutes clamecycoises

France Bleu met à l'honneur des jeux traditionnels de nos régions à travers une série vidéo. Dans la Nièvre, découvrez les "joutes clamecycoises" pratiquées sur l'Yonne depuis plusieurs siècles.

L'association des joutes clamecycoises contribue à faire perdurer une tradition vieille de plusieurs siècles lorsque les ouvriers du bois pratiquaient la joute à poitrine nue

Devenues une véritable tradition, les joutes nautiques sont pratiquées dans différentes régions de France depuis des millénaires. Un jouteur, qui porte une lance, tente de faire tomber à l’eau son adversaire qui est sur le bateau d’en face. Il existe en France différents types de joutes nautiques : la méthode clamecyçoise, alsacienne, parisienne, arrageoise, lyonnaise, givordine…

150 ans de traditions dans la Nièvre

A Clamecy, l’histoire des joutes est étroitement liée aux métiers de flotteurs de bois. Tous les ans, le 3e week-end de juillet, la petite ville nivernaise rend hommage à une tradition locale ancestrale, les flotteurs sur bois.

Cette tradition est un hommage à un métier du XVIe siècle. Pendant 400 ans, les flotteurs sur bois ont transporté le bois de chauffe et de four de la Bourgogne jusqu’à Paris sur des trains de bois, sortes de radeaux géants.

Pendant chaque période d'inactivités, les flotteurs occupent leurs temps en se défiant sur l'eau. Le jeu consiste à s'affronter sur des radeaux flottants sous la forme d'un tournoi moderne effectué en public et sur l'eau. Ainsi naissent les joutes nautiques, au tout début du XVIII e siècle.

Une tradition, une compétition et un spectacle

Tous les ans, le 3e week-end de juillet, Clamecy rend hommage à une tradition locale ancestrale, les flotteurs sur bois. La fête du flottage réunit petits et grands le temps de deux journées animées au bord de l’Yonne.

Chaque été près de 70 jouteurs, de vaillants rameurs et des passeurs s'affrontent sur les eaux de l'Yonne à hauteur du pont de Bethléem. Il y a tirage au sort des jouteurs puis début des joutes sous forme de tournoi.

Le samedi, associations et bénévoles construisent les radeaux géants. Le dimanche, ils les mettent à l’eau le temps d’une joute qui désigne le « Roi Sec », le vainqueur, le seul à ne pas être tombé dans l’Yonne.

La règle est simple, deux fois dans l’eau est c’est gagné !

Les compétitions se font par catégories d’âge et de poids, que ce soit en masculins ou féminines. Les barques, propulsées à l’aide d’un moteur, sont dirigées par un barreur appelé « patron », et se croisent à droite. L’équipement est constitué d’un plastron et d’une lance. Le plastron, destiné à amortir le choc et à protéger le jouteur, est en fait un gilet de grosse toile garnie de crin, que l’on attache sur la poitrine grâce à deux sangles passant dans le dos du jouteur. La lance est en bois et d’une longueur de 3.40 à 4 m suivant les catégories. Elle est « emboulée » c’est-à-dire munie d’un tampon en cuir à son extrémité.

Le jouteur, en position de légère fente avant, pied gauche en arrière calé au « taquet », jambe gauche tendue, genou droit fléchi, tient sa lance de la main droite, le bras gauche devant être levé haut. Il prend place sur le « Trinquet », petite plate-forme montée à l’arrière du bateau, surélevée d’environ 50 à 70 cm et débordant de 1 m.

Thomas, responsable de l’association des jouteurs de Clamecy, a bien voulu mobiliser son équipe le temps d’un après-midi pour nous montrer le plaisir de ce sport et l’ambiance qui règne au sein de l’association « Les joutes clamecycoises ».

Les enfants s’y mettent aussi. C’est aussi grâce à eux que cette tradition est toujours présente.

A Clamecy, la joute est un état d'esprit, mais aussi un sport physique, de contact ou les enfants s’habituent très tôt aux températures froides de l’Yonne.

Dès leur plus jeune âge, les petits clamecycois rêvent de devenir de grands jouteurs et s’initient aux joutes pour acquérir la technique de ce sport dans le plus grand respect des traditions.

Aujourd’hui, c’est avec cette lignée de jouteurs, que Clamecy perpétue cet art avec un palmarès incroyable en France.

En bonus, regardez ces champions et leurs regards complices fiers de nous montrer leurs palmarès.