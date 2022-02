La sélection officielle pour les Jeux Paralympiques de Pékin a été dévoilée ce mercredi 2 février ! Sur les 17 athlètes qui iront en Chine, plus de la moitié vient d'une station de Savoie ou de Haute-Savoie.

Savoie et Haute-Savoie : qui sont nos athlètes qualifiés pour les Jeux Paralympiques ?

On connaît notre délégation française pour les Jeux Paralympiques de Pékin 2022 ! Sur dix-sept athlètes, dix sont licenciés dans une station de Savoie et Haute-Savoie. Ils se rendront en Chine afin de représenter la France dans cette 13ᵉ édition des Jeux Paralympiques d’hiver du 4 au 13 mars. Le Comité Paralympique et Sportif Français annonce qu'une liste complémentaire pourra être communiquée le mercredi 16 février 2022.

Para ski alpin

Dames

Marie Bochet (Club Albertville Handisport)

Lou Braz-Dagand (Club des Sports de Tignes)

Hommes

Oscar Burnham (Club des Sports de Tignes)

Victor Pierrel (Club Peisey-Vallandry)

Benjamin Daviet (Club Handisport Annécien)

Para ski nordique

Hommes

Anthony Chalençon (Club de Morzine-Avoriaz)

Brice Ottonello (Club de Morzine-Avoriaz)

Alexandre Pouyé (Club de Morzine-Avoriaz)

Para snowboard

Homme

Mathias Menendez (Club Handisport Annécien)