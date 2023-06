Savoie : une nageuse savoyarde atteinte de trisomie 21 rêve des Jeux paralympiques de Paris 2024

Marie Graftiaux est atteinte de trisomie 21 et brille dans les bassins. Depuis le début de sa carrière de natation en 2015, la Chambérienne a gagné au total 16 médailles aux mondiaux, dont 9 titres de championne du monde. À 28 ans, son rêve est de participer aux Jeux paralympiques.

Malheureusement, cette compétition est inaccessible pour les personnes atteintes de trisomie 21, car les performances sportives demandées sont trop élevées. Marie doit donc se contenter des Global Games, le plus haut niveau possible pour son handicap. La compétition internationale se déroule du 4 au 16 juin à Vichy, dans l'Allier. La Savoyarde et d'autres nageurs veulent profiter de ce tournoi pour montrer leur volonté de participer aux Jeux. Ils l'ont fait sous la forme d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et réalisée par Lewis Vidal, le frère d'un des athlètes.

Une vidéo pour se faire entendre

Le clip met en scène une discussion entre une dizaine de nageurs, atteints de trisomie 21 et qui participent tous aux Global Games. Parmi eux, on retrouve Marie Graftiaux. "Tout le monde voit dans nos yeux la flamme de la passion. la flamme des Jeux paralympiques" s'exclame la nageuse qui ne manque pas de détermination dans son projet.

L'objectif de la vidéo est double. En plus de montrer la détermination des athlètes, elle invite aussi les organisateurs des Jeux paralympiques à venir aux Global Games. "Il faut qu'ils voient qu'on ne lâchera rien". La Savoyarde profite aussi de la compétition pour organiser un forum où elle compte prendre la parole sur ce sujet et diffuser la vidéo devant les spectateurs. Si elle est aussi motivée, c'est parce qu'elle trouve sa situation injuste. "J'ai l'impression d'être un peu abandonnée. Participer aux Jeux paralympiques, c'est mon rêve depuis tout bébé. Pourquoi ne peut-on pas y participer ?".

Des minima inaccessibles

Pour accéder aux Jeux, les athlètes doivent réaliser une performance minimale, les fameux minima dénoncés par Marie Graftiaux. Comparé aux autres athlètes paralympiques, qui ont le droit à de nombreuses catégories basées sur la gravité de leur handicap pour définir ces minimas, les personnes atteintes d'un handicap psychique ou mentale sont toutes regroupées dans une seule catégorie.

Ce palier est très difficile à atteindre pour les personnes atteintes de trisomie 21. "La trisomie entraine des troubles physiques comme une petite taille et une activité cardiaque en dessous de la moyenne" explique Anne-Françoise Van de Velde, mère de Marie.

La solution proposée par la nageuse, serait donc de créer une catégorie spécifique pour les personnes trisomiques. Impossible pour les organisateurs des Jeux paralympiques qui se défendent. Une situation pointée du doigt par Anne-Françoise Van de Velde, la mère de Marie Graftiaux : "On dit souvent que quand vous ajoutez un sport au JO, il faut en supprimer un autre* On peut faire ça avec une discipline mais pas avec un handicap." Pour elle, l'idéal serait juste de donner plus de moyens aux Jeux paralympiques et leur permettre ainsi d'accueillir plus d'athlètes pendant la compétition. La maman sait que cela prendra du temps avant de changer. En attendant, elle compte bien aller encourager sa fille aux Global Games de Vichy.