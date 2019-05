Sclérose en plaques : Aurélie va courir 110 km dans les volcans d'Auvergne pour faire connaître sa maladie

La sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique qui impacte le système immunitaire et entraîne notamment des faiblesses musculaires. Elle touche majoritairement les femmes. Témoignage d'Aurélie, une aide soignante auvergnate sportive, malade et engagée.

Sainte-Florine, Haute-Loire, France

Ce vendredi 24 mai est marquée par la journée mondiale de la sclérose en plaques. 110.000 personnes, dont les 3/4 de femmes, sont touchées en France par la sclérose en plaques. Parmi elles : Aurélie Besnard. Une aide soignante de 29 ans qui habite Sainte-Florine (Haute-Loire) et dont on a détecté la maladie il y a quatre ans. Une sentence qui l'a contrainte à renoncer à son engagement de pompier volontaire, mais pas à son autre passion : la course à pied ! En mode longue distance, qui plus est.

Sclérose en plaques : Aurélie Besnard a été diagnostiquée il y a quatre ans Copier

Le défi d'Aurélie Besnard et Thomas Lambert pour faire connaitre la sclérose en plaques © Radio France - Eric Le Bihan

110 km pour sensibiliser

Aurélie va disputer l'ultra-trail de Volvic vendredi prochain (Volvic Volcanic Expérience). Un défi de 110 km avec 3500 mètres de dénivelé à avaler. Pour relever ce défi, elle pourra notamment compter sur Thomas Lambert, spécialiste de la course de fond et qui a été touché par l'histoire d'Aurélie.

Pause photos pour Aurélie et Thomas en pleine préparation de l'ultra-trail de Volvic - @ Thomas Lambert

Aurélie, Thomas et deux autres copains coureurs expliqueront et sensibiliseront à la SEP lors de la Volvic Volcanic Expérience la semaine prochaine. Une collecte de fonds sera également organisée en faveur de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques. Les dons sont reversés par Alvarum.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du réseau Neuro SEP en Auvergne.