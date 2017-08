Sébastien Loeb, attraction numéro un de la course de côte de Turckheim en Alsace

Il va y avoir foule à la course de côte de Turckheim du 8 au 10 septembre prochain, avec près de 10.000 spectateurs soit trois fois plus que d'habitude. Ils veulent tous voir Sébastien Loeb. Le pilote alsacien ouvrira la course avec trois voitures dont la mythique Peugeot 208 de Pikes Peak.

Un vent de folie va souffler sur la course de côte de Turckheim, près de Colmar dans un mois (du 8 au 10 septembre). Sébastien Loeb sera là, en chair et en os. Et le public ne veut pas le rater. Les organisateurs attendent près de 10.000 spectateurs. C'est trois fois plus que d'habitude.

Sécurité renforcée avec 200 commissaires de course

Le pilote alsacien ne disputera pas la course qui compte pour le championnat de France de la montagne en 1ère division. Il ouvrira la route pour les concurrents avec trois voitures différentes et notamment avec celle de Pikes Peak, une Peugeot 208, avec laquelle il a établi le record sur cette course mythique dans le Colorado en 2013.

Sa venue est une aubaine pour les organisateurs mais cela leur complique la tâche. "Vu l'afflux de spectateurs, on a du renforcer la sécurité avec 200 commissaires sur le parcours. On a à peu près 50 officiels, une quarantaine d'agents de sécurité, certains en civil, d'autres en tenue, et également des forces de l'ordre. Donc on a vraiment pensé à tout au niveau de l'organisation pour que ça se passe dans les meilleurs conditions" explique Franck Mader, le président de l'Association Sportive Automobile d'Alsace.

Fin de week-end festif 🥂 au Dôme, on remballe ! 🔜 Prochain RDV avec ces beautés, la course de côte de Turckheim, on vous attend nombreux ! pic.twitter.com/d91KcbXhwL — SébastienLoebRacing (@LoebRacing) July 23, 2017

210 pilotes participeront à la 61e édition de la course de côte de Turckheim. Vous pouvez déjà acheter vos places en prévente sur le site internet de l'ASA Alsace. La place coûte entre 9 et 19 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)