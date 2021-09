Sébastien Loeb, toujours aussi populaire, fait le show à l'Anneau du Rhin

Même à 47 ans et alors que ses années de gloire en WRC sont désormais loin, Sébastien Loeb a pu mesurer ce dimanche que sa côte de popularité est intacte en Alsace. Il a effectué une démonstration devant 5.000 fans pour les 25 ans de l'Anneau du Rhin à Biltzheim.

Légende du rallye, nonuple champion du monde, Sébastien Loeb a fait une démonstration pendant une heure au volant de plusieurs voitures et notamment la Peugeot 208, avec laquelle il a battu le record de la montée de Pikes Peak aux Etats-Unis en 2013. 5.000 fans essentiellement alsaciens, mais aussi venus parfois de loin (de Normandie, de région parisienne...) se sont pressés le long de l'Anneau du Rhin, le circuit haut-rhinois qui fêtait ce weekend ses 25 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des pointes à 260

Plusieurs proches sont montés aux côtés de Sébastien Loeb pour ces tours de circuit. Son ami d'enfance Pierre Lambert a eu une belle montée d'adrénaline assis à ses côtés : "C'est impressionnant d'arriver sur un virage à 260 kilomètres/heure, pof, ça tape dans les yeux. Et en roulant à 260, il me parle de la soirée qu'il a faite hier soir. J'ai fait trois tours, mais ça m'allait bien d'arrêter car ça remue quand même l'estomac".

Sébastien Loeb ravi de piloter à nouveau la Peugeot 208 qui lui a permis de briller à Pikes Peak Copier

Loeb toujours aussi populaire

Quand Sébastien Loeb sort de sa voiture, c'est toujours l'hystérie comme à ses plus belles heures. "Les gens m'aiment toujours bien, sourit le pilote originaire d'Oberhoffen-sur-Moder. Je ne me l'explique pas forcément, mais ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté le WRC, même si je suis resté en activité dans d'autres disciplines. C'est vrai que j'ai toujours autant de supporters qui me suivent."

Reportage sur la popularité intacte de Sébastien Loeb Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Objectif Dakar 2022

Sébastien Loeb pourrait à nouveau participer à quelques rallyes en WRC l'année prochaine, il est en contact avec Ford ("il y a eu des discussions mais pour l'instant rien de plus", reconnaît-il). Il se consacrera désormais en cette fin d'année à la préparation du Dakar qu'il courra en janvier avec son nouveau copilote belge Fabian Lurquin. Et ses proches l'assurent, il ne prendra pas sa retraite avant d'avoir remporté cette épreuve.

à lire aussi Sébastien Loeb en Alsace pour les 25 ans de l'Anneau du Rhin