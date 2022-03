Sébastien Ogier, avant sa première course : “j’ai encore beaucoup à apprendre en Endurance”

Sébastien Ogier est l’attraction du championnat du monde d'Endurance 2022 qui débute ce vendredi à Sebring (Etats-Unis). Le Français, au palmarès long comme le bras en rallye, s’est lancé un nouveau défi en embrassant une seconde carrière à 38 ans. C’est donc en tant que rookie qu’il va disputer sa première course sur circuit.

“Le circuit est vraiment sympa à piloter. Maintenant il faut voir comment la météo va évoluer”. C’est un Sébastien Ogier mi-enthousiaste mi-tracassé qui nous répond depuis Sebring, circuit atypique avec ses bosses et son revêtement mélange d’asphalte et de plaques de béton. L’adhérence n’y est déjà pas optimale sur le sec. La pluie pourrait corser un peu plus l’apprentissage du néo pistard. “Je suis conscient que j'ai encore une tonne de choses à apprendre, à assimiler plein d'automatismes. Ce type de voiture est assez nouveau pour moi, il me faut un peu de temps pour arriver à en comprendre vraiment le fonctionnement et les limites” résume Sébastien Ogier.

Tant de différences avec le rallye

L’homme aux huit titres mondiaux et 54 victoires en rallye va découvrir les rudiments de l’Endurance. À commencer par la cruciale gestion du trafic. “On m’avait prévenu mais c’est vrai qu’on se retrouve parfois vite coincé dans le trafic” a constaté le Haut-Alpin lors du Prologue (essais libres à Sebring le week-end dernier). Ce vendredi il découvrira la course en peloton en mode compétition. Il devra gérer ses adversaires directs en LMP2 et dépasser les GT. “C’est vrai que selon les situations, il y aura très peu de temps pour prendre la décision de doubler ou non avant un virage”. Paramètre important : Sebring n’offre pas d’échappatoire. Un contact et la course peut se terminer dans le mur.

Un cockpit qu'il faut partager avec ses coéquipiers. Pas toujours simple ! - DPPI

Autre caractéristique de l’Endurance : il faut partager le volant avec ses coéquipiers. Et avant même de peaufiner les stratégies de courses et multiples choix techniques, la cohabitation passe déjà par la meilleure adaptation possible du cockpit. Mais Sébastien Ogier surplombe de vingt centimètres sa jeune coéquipière Lilou Wadoux. “Ah ça n’a pas été simple au début pour faire l’installation et être à l’aise ! Mais on a trouvé un compromis et ça va mieux. Même si j’ai les jambes un peu pliées” ” rit le pilote de 38 ans, plutôt habitué au “sur-mesure" de ces voitures de rallye.

Pour son baptême en Endurance, Sébastien Ogier reste prudent sur le terrain des objectifs. “C'est difficile de savoir où on se situe pour le moment et donc je pense qu'il faut être réaliste. Essayer de rouler en faisant une course propre, sans erreur, et d'essayer de progresser gentiment" analyse le pilote. Les ambitions viendront plus tard. Peut-être à partir du deuxième rendez-vous de la saison à Spa-Francorchamps (7 mai) ou plus vraisemblablement pour ses premières 24 Heures du Mans (11-12 juin) où il sera forcément très observé, dans cet équipage du Richard Mille Racing qui comprend un autre champion du monde : Charles Milesi, titré en LMP2 l’an dernier. Le jeune français de 21 ans sera le point de référence technique de ce débutant particulier qu’est Sébastien Ogier.