La quatrième édition du Seine-Marathon 76 s'est achevée ce dimanche avec les deux épreuves reines, le semi et le marathon. Si certains sont venus pour performer, d'autres sont venus pour s'amuser. Dans les deux cas, aller jusqu'au bout de l'effort continue d'impressionner le public.

Seine-Marathon 76 : les courses et la motivation des coureurs impressionnent toujours le public !

Les encouragements sont nombreux tout au long du parcours du semi et du marathon ce dimanche à Rouen. "Je suis venu encourager mon mari, c'est son 99e marathon. Il a 64 ans", sourit Simone. Elle attend le passage de son époux, en attendant, elle ne manque pas d'encourager les autres participants. Des applaudissements qui aident les coureurs à aller au bout de leur effort.

Un Normand remporte le marathon

Si les coureurs sont allés au bout de leur effort, ils le doivent donc au public venu nombreux les encourager. "Nous on fait 10 kilomètres on est épuisé, les marathoniens eux arrivent là à la ligne d'arrivée encore en forme, prêts pour un deuxième marathon" sourit Georges.

Il est impressionné par leur performance. "Ils ont envie de finir. Il y a cette rage de finir quelque soit l'âge, bravo !". Comme lui, certains spectateurs s'imaginent peut-être l'année prochaine se mettre dans la peau dans marathonien. "Cela nous donne envie de recourir", réagit de nouveau Simone.

Le marathon a été remporté par le normand Guillaume Ruel en 2h 28 minutes et 40 secondes. La première femme à franchir la ligne d'arrivée après plus de 42 kilomètres est Fanjanteino Felix en 2h 51 minutes et 51 secondes.

Dans une autre galaxie, pas très lointaine, à Berlin, le Kenyan Eliud Kipchoge a battu son propre record. 2h 01 minutes et 9 secondes lors du marathon, à bientôt 38 ans.