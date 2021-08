Seine Maritime: Fanny Jean, 41 ans, remporte l'Infinity Trail Backyard en près de 27 heures de course !

Au terme d'une course d'une grande intensité à Pavilly, Fanny Jean remporte l'édition 2021 de l'Infinity Trail Backyard, ce samedi 14 août. La coureuse de 41 ans termine sa course avec 29 boucles de 6,7 km, en 26 heures et 50 minutes. Une performance hors norme.