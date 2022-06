"Léon Marchand nous a époustouflés", réagit le double champion olympique Alain Bernard

Léon Marchand va vivre ce mercredi une journée dont il se souviendra longtemps. A peine rentré des Mondiaux de Budapest lundi ou il a gagné deux médailles d'or sur 400 mètres quatre nages et 200 mètres quatre nages, et une médaille d'argent du 200 mètres papillon, le Toulousain est reçu au Capitole mercredi midi par le maire de la ville. Avant de donner une conférence de presse en fin de journée.

Pour France Bleu Occitanie, Alain Bernard, double champion olympique du 100 mètres nage libre en 2008 à Pékin et du relais 4 fois 100 mètres à Londres en 2012, aujourd'hui consultant, revient sur les championnats du Monde incroyables de Léon Marchand à 20 ans seulement. Selon Alain Bernard, le jeune Toulousain, licencié aux Dauphins du Toec, a de belles années devant lui à certaines conditions. Entretien.

Alain Bernard, vous avez vibré devant les Mondiaux et la performance de Léon Marchand?

Carrément ! J'avais "les poils". On vibre d'autant plus quand on sait le travail que représente une telle performance. Même si ce qu'on a fait il y a dix ou quinze ans, ça a forcément évolué. C'est sûrement encore plus exigeant aujourd'hui. Mais oui, ça nous fait vibrer. Quand on est Français et qu'on a un nageur en finale, on a juste envie qu'il touche le premier. Je pense que je suis comme tout autre spectateur qui vibre derrière avec nos champions français, que soit du sport individuel ou collectif.

Selon vous, on a véritablement assisté à l'éclosion d'un phénomène? Ou vous nous dites qu'il faut avoir raison gardée, qu'il n'a que 20 ans et qu'il faut encore lui laisser du temps?

C'est sûr que ses performances ont été au delà de toutes les espérances. Elles ont même surpris son entraîneur et son entourage. On savait que Léon avait des réelles capacités, mais franchement, il a vraiment passé un cap en s'affirmant avec panache comme ça dans une finale mondiale, en battant le record de France et parfois la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur un 400 mètres quatre nages. C'est un garçon qui a énormément gagné en maturité ces dernières années. C'est un peu la concrétisation de toutes ses années de formation à Toulouse ou il baigne depuis tout petit dans une famille sportive avec son papa qui a été vice-champion du monde, que j'ai eu la chance de très bien connaître et de côtoyer. Tous les marqueurs sont au vert pour qu'il puisse s'exprimer et je pense qu'il peut être fier de ses résultats. Mais il a forcément en ligne de mire les J.O. qui vont arriver. Il peut vraiment s'appuyer sur une carrière relativement longue et c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive à gérer, à appréhender.

Son entraîneur américain Bob Bowman, l'un de ses entraîneurs avec Nicolas Castel, qui a entraîné Michael Phelps, est même allé jusqu'à dire qu'il serait plus fort que celui qu'on présente encore comme le plus grand nageur de tous les temps. Ça vous paraît plausible?

Vu ce qu'il a montré sur un 400 mètres quatre nages, je pense qu'il fait bien mieux. La vraie force de Michael Phelps est qu'il était polyvalent. Si Bob Bowman dit ça, c'est qu'il le pense vraiment. Il ne faut pas oublier que Michael Phelps a quand même été cinquième aux Jeux olympiques à l'âge de quinze ans. Il a eu une carrière extrêmement longue, extrêmement dense. Il a révolutionné le monde de la natation. Je pense que Léon s'inscrit dans cette durée, mais parce qu'il a aussi su, encore une fois, profiter d'un apprentissage vraiment très solide qui lui a permis d'être là. Aujourd'hui, ça fait moins de dix mois qui s'entraîne aux Etats-Unis et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lauriers qui reviennent à Bowman. Maintenant, il ne faut pas oublier le travail de Nicolas Castel qui l'a formé avec le club de Toulouse. Donc oui, certes, pour franchir une étape supplémentaire, il a décidé de s'expatrier aux Etats-Unis. Je trouve que c'est génial, mais il y a un tout petit truc qui me dérange là dedans, c'est pourquoi on n'est pas capable de garder un nageur de ce niveau là sur notre territoire national alors qu'on a les ressources sportivement pour le faire d'un point de vue technique. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement sur les études post-baccalauréat qui puisse être facilement aménageable. Même si on sait qu'à Toulouse, il y a quand même un vivier très important d'aménagements post-baccalauréat pour les athlètes de haut niveau. C'est encore hyper disparate sur l'ensemble du territoire.

C'est pour ça que Léon est parti aux Etats-Unis selon vous, pour ce cursus universitaire ou, effectivement, on sait que les sportifs sont mis dans les meilleures dispositions?

Je pense que c'est aussi pour changer d'air. Ça donne un second souffle à sa carrière. C'est son choix et il a très bien fait de le faire s'il sentais qu'il fallait qu'il le fasse. De l'autre côté, je reste convaincu qu'on perd d'énormes potentiels aux alentours de 18 ou 20 ans sur des jeunes qui n'ont pas réussi à performer à cet âge là et qui ont du mal aussi à prendre cet énorme risque de mettre leurs études entre parenthèses pour s'orienter vers une carrière de nageur de haut niveau mais pas professionnel. Et je pèse mes mots parce que le statut du nageur professionnel n'existe pas. Maintenant, voilà, il va commencer à récolter tout le fruit de son travail depuis tout petit, avec sûrement du sponsoring, de la com, des interviews, des partenaires, des médias, pas mal de choses extra sportives à gérer. Et je pense qu'il sera relativement serein pour se préparer aux États-Unis. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a cette culture d'attendre la pépite qui sort, de la voir au moindre meeting de natation et si, un jour, elle nage 4/100 moins bien que son meilleur temps, tout de suite on dira qu'elle n'ait pas en forme. Donc je pense qu'il sera assez serein pour se préparer là bas et que ça fait sûrement partie du plan qu'il a prévu. Léon nous a époustouflés et franchement, c'est extraordinaire.

Notamment en vue des prochains JO en France en 2024 ou tous les sportifs français seront extrêmement attendus. L'idée est de s'enlever un peu de pression?

Voilà le fait de s'enlever un peu de pression sans enlever aucune d'ambition. Et je pense que toute la subtilité est là et tous les athlètes sont portés par les Jeux olympiques. La natation, c'est un des sports phare des Jeux olympiques. Et c'est vrai que le fait que ça se passe en France, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Et je pense qu'ils ont aussi malgré tout une pression qui se mettent eux mêmes pour atteindre eux mêmes leurs objectifs, avec leurs entraîneurs respectifs, leur staff respectif. De l'autre côté de l'Atlantique, il pourra marcher dans la rue un peu plus sereinement qu'en France et être moins perturbé. Cela peut lui permettre de se concentrer sur son développement.

Pour vous, ce sera le nageur français à suivre lors de la prochaine olympiade. Ce sera peut-être même l'une des stars de la délégation française?

En deux ans, il peut se passer énormément de choses. Maintenant, on se demande ce qui peut lui arriver. Il faut qu'il arrive à garder cette motivation. C'est cette envie, la maturité qu'il a acquise, qui peut l'aider à être encore plus curieux pour savoir comment est-ce qu'il peut nager toujours plus vite. Et on a aussi une jeune génération qui arrive derrière. On va attendre les championnats estivaux sur des championnats d'Europe, championnats du monde juniors ou il y a quand même quelques beaux nageurs qui pointent le bout de leur nez. On espère agrémenter cette équipe de France avant qu'elle rentre dans ses Jeux Olympiques. Il y a quand même un facteur que Léon a su saisir avec le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis convaincu qu'il a gagné en maturité entre temps et que, peut-être, il aurait été tout juste limite qualifiable en 2020. En 2021, il s'est qualifié, il a fait une finale, il a fait ses meilleurs temps, donc il a gagné en expérience internationale sur ses premières compétitions en équipe de France. C'est sûr que cette expérience qu'il a acquise l'année dernière à Tokyo, ça lui sert forcément. Et puis, il assume pleinement son rôle, d'être celui qui donne le tempo en fait dans une finale mondiale, et ça fait vraiment plaisir à voir.

Puisqu'on parle des prochains JO 2024 à Paris que l'on attend tous, quel objectif de médailles Léon Marchand peut-il se fixer selon vous, Alain Bernard?

Je n'aime pas du tout les pronostics. Je n'ai pas envie de parler de pronostics. J'ai envie de faire en sorte que l'on puisse être épanoui, qu'il puisse être dans les meilleures dispositions. Et si aujourd'hui, les meilleures dispositions se trouvent outre-Atlantique avec Bob Bowman, c'est extraordinaire, c'est excellent. Encore une fois, avec son entourage, cette culture du sport dans sa famille, entre son papa et son oncle qui sont nageurs de très haut niveau, sa maman nageuse aussi, Léon est entouré forcément de bons repères, de bons conseils, sans pour autant copier, mais pour faire son propre chemin. Ça, c'est génial. A cet âge là, avoir cette maturité à 20 ans. Ça laisse présager une très longue carrière. Après, au delà des résultats, bien sûr qu'on a envie de médailles. On a envie de titre, on a envie de jouer sur les plus hautes marches du podium. Mais je pense que c'est quasiment une évidence. C'est le souhait de chacune et chacun, même les athlètes de haut niveau en France.