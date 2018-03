Le Fitbit Semi de Paris se tiendra ce dimanche à Vincennes. Une course de 21 kms, au départ et à l'arrivée de l'esplanade du Château de Vincennes. Avant le grand départ, quelques conseils pour être en forme le Jour J.

C'est le jour J pour les participants au Fitbit Semi de Paris, course très attendue par les amateurs et professionnels de la course à pied. Pour sa 26e édition, plus de 40.000 coureurs seront sur la ligne de départ. La course, longue de 21 kilomètres, au départ et à l'arrivée de l’esplanade du Château de Vincennes, fera passer le peloton notamment par l’avenue Daumesnil, le boulevard de Bercy, les quais d’Austerlitz et la place de la Bastille.

L'entrainement

Après ce froid polaire, l'objectif est d'arriver en pleine forme ! On espère que vous avez arrêté votre entraînement au moins quelques jours avant la course. Ça n'est pas le moment de se blesser en glissant sur une plaque de verglas. Si possible, étirez-vous au maximum, et prenez soin de vos muscles. Le tout est de bien s'équiper. Le footing matinal est loin d'être indispensable. Ne forcez pas, faites une petite sortie de 15 à 20 minutes en endurance.

Un esprit sain dans un corps sain

Cela n'est pas un secret : il faut s'hydrater au maximum avant la course, et avoir une alimentation équilibrée. Privilégiez les aliments digestes, tels que les sucres lents. Le Jour J, inutile de démarrer au quart de tour. Si vous devez tenir sur la longueur, n'allez pas vous essouffler dès les premières minutes.

Pour les infos pratiques, rendez-vous sur le site officiel de la course. Les premiers coureurs partiront à 9 heures depuis le Château de Vincennes.