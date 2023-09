Semi-marathon du Lion 2023 : les résultats des courses entre Montbéliard et Belfort

Les courses du Lion 2023 se sont disputées ce dimanche entre Montbéliard et Belfort : 3 900 participants y ont pris part sous un grand soleil et une petite bise. L'arrivée se jugeait au pied du Lion. Semi-marathon, Féline solidaire sur 5km, 10km, semi-marathon Open, 10km et semi-marathon en joëlette : retrouvez les résultats, course par course.

ⓘ Publicité

Semi-marathon : les résultats

A 10h, 2.400 personnes ont pris le départ du semi-marathon, support cette année des championnats de France . Le Kenyan Charles Matata s'impose en 1h01m34sec et succède à l'Ethiopien Getachew Marsresha Kidie . Premier Français, le Belfortain Corentin Leroy devient champion de France en 1h03m45sec. Le premier Franc-Comtois de l'épreuve est Victor Henry (1h06m30), licencié à Chatenois.

Dessie Genaneh a battu le record du semi-dame en 1h8m16sec.

L'arrivée des participants aux courses du Lion. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le classement complet à venir.

La féline solidaire : les résultats

Marie Garret, 17 ans, du Gash de Vesoul, remporte le 5 km féline en 18 minutes 58. Le classement complet est à venir.

Marie Garret remporte le 5 km féline en 18 minutes 58. © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le 10km : les résultats

Le Kenyan Reuben Kipruto, licencié au Montbéliard Belfort athlétisme, remporte le 10 km en 29 minutes 41. Le classement complet est à venir.

Le semi-marathon open : les résultats

Vainqueur et classement complet à venir.

Le semi-marathon en joëlette : les résultats

Vainqueur et classement complet à venir.

Le 10 km en joëlette : les résultats

Vainqueur et classement complet à venir.