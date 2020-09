Semi-marathon du Lion annulé : des passionnés font vivre l’événement

La course de 2019 avait rassemblé plus de 5000 coureurs

Dimanche, les marathoniens auraient dû s'élancer de Montbéliard pour rejoindre Belfort pour la 37e édition du semi-marathon. À cause de la crise sanitaire, le semi-marathon du Lion est reporté à l'année prochaine. L'an dernier, pour la 36e édition 5045 personnes étaient inscrites au départ des différentes courses. Les 20 motards du Lion, ont décidé de marquer le coup. Habituellement le jour de la course, ils transportent les journalistes, les chronomètres, les juges-arbitres, ce dimanche, ils vont parcourir les 21 km du semi-marathon en s'arrêtant dans plusieurs communes.

Ils déploieront une banderole où il est inscrit "Course du Lion 2021, l'aventure continue". "Ça va être festif !", prévient Pierre Hory. Il est responsable des motards du lion depuis une douzaine d'années. "On va démarrer à 10h depuis Montbéliard, comme le jour de la course. Ensuite on se dirigera à Châtenois-Les-Forges, en lieu et place du départ du Dix kilomètres. Puis direction Andelans, où il y a le départ de la course de la féline", explique l'initiateur de l'événement. Pour finir, ils rallieront la place Corbis à Belfort.

Un habitué va quand même courir le semi-marathon

Jean-Louis Heiniger a 67 ans et il a couru toutes les éditions du Lion. Alors, il va quand même faire son semi-marathon : "J'étais très déçu quand on a su que c'était annulé, raconte l'habitué. Mais je le ferai quand même, j'ai déjà mon fils qui vient avec sa compagne. Ils ont prévu de me suivre toute la matinée et après comme d'habitude on mangera une raclette".

Jean-Louis Heiniger, montre une photo de la course en 2006 © Radio France - Mado Oblin

Il dit se sentir "un petit peu orphelin", cette année. "Le Lion, ce n'est pas que la course, c'est une préparation, qui dure tout au long de l'année et puis c'est d'aller chercher le dossard la veille ou l'avant-veille. C'est tout un état d'esprit. C'est un week-end de fête". Jean-Louis Heiniger fera le même parcours que l'an dernier en partant de Belfort. Il espère terminer la course en 2 heures et 15 minutes.