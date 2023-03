Semi-marathon : le Lion accueillera les championnats de France de semi-marathon entre Montbéliard et Belfort

C'est une nouvelle qui fait le bonheur des organisateurs et de tous les amateurs de course à pied. Le semi-marathon du Lion a été choisi pour accueillir les championnats de France de la distance le dimanche 24 septembre prochain. Ce jeudi soir, le bureau fédéral de la Fédération Française d'Athlétisme a officiellement retenu la candidature de l'épreuve nord franc-comtoise. La course se disputera dans le sens de la montée entre Montbéliard et Belfort avec une arrivée comme l'an dernier au pied du Lion de Bartholdi à Belfort.

La reconnaissance du savoir-faire

" C'est une nouvelle reconnaissance de notre savoir-faire en matière d'organisation et un très beau challenge à relever", indique Daniel Meyer le patron de l'organisation. Les courses du Lion n'avaient pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid deux années consécutives en 2020 et 2021. L'an dernier, la 37ème édition avait rassemblé 2 600 participants sur toutes les courses , beaucoup moins qu'en 2019 lors de la dernière édition d'avant Covid qui avait rassemblé prés de 4 000 athlètes. Le semi-marathon du Lion accueillera les championnats de France de la spécialité pour la quatrième fois de son histoire.