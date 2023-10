Sens : le pilote de moto Axel Maurin met fin à sa carrière

Il aura enchaîné 22 années de compétition moto, dans différentes catégories, dont dix années en tant que professionnel. Axel Maurin, natif de Sens et établi au nord de l'Yonne avec son Team CMS, décide d'arrêter les courses pour se consacrer au management de son équipe.

Une fin de carrière avec un podium

"Ce n'est pas un soulagement, ce n'est pas une décision que j'attendais. C'est un compromis", explique Axel Maurin, "je suis content parce que je termine ma dernière course d'endurance par un podium au Bol d'Or au Castelet, il y a quelques semaines."

S'arrêter au plus haut niveau

Cette décision de mettre fin à sa carrière de pilote professionnel n'a pas été simple à prendre : "c'est une force d'être capable de s'arrêter à un moment où on me dit - on ne comprend pas pas, tu as encore un super niveau, pourquoi t'arrêtes ? Bah parce que j'ai envie d'arrêter quand on estime que je suis un vrai pilote et pas quand on va dire - il aurait dû s'arrêter avant. Et puis parce que j'ai un petit peu moins la niaque, je sens que par moments je suis fatigué sur la moto, je sens que mon corps a aussi besoin de souffler après 22 saisons sans répit, même après les blessures on a enchaîné directement, avec mon équipe. Maintenant, il est temps de penser à soi, à sa santé et me consacrer aux jeunes dans un second temps."

Un nouveau métier de manager

Axel Maurin devient maintenant manager du Team CMS , l'équipe montée à Sens par sa famille en 2002 et qui porte aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes pilotes lors de différentes compétitions nationales. Le Team CMS a désormais pour ambition de représenter officiellement un constructeur, ce sera l'un des objectifs des prochaines années.