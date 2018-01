Orléans, France

Les Français Kévin Ménaldo et Axel Chapelle, ainsi que le Grec Kostas Filippidis, tenant du titre, seront encore présents cette année au Perche Elite Tour, dont la première étape se déroule à Orléans ce week-end. Chez les femmes, Marion Fiack, détentrice du record de France, sera elle aussi de la partie. L'organisateur, Damien Gouveia, n'a aujourd'hui plus vraiment besoin d'insister pour les faire venir. "On nous sollicite maintenant pour venir chez nous parce qu'il y a une bonne ambiance", explique-t-il. "Au Palais des Sports, cela fait une sorte d'effusion, un peu comme un stade de foot à l'anglaise, avec des spectateurs très proches des athlètes. Ils le savent bien reviennent aussi pour ça."

Plus de 2000 spectateurs l'année dernière

Musique, jeux de lumières... Au delà de la compétition, le Perche Elite Tour à Orléans, c'est également un show. L'an dernier, avec plus de 2.000 spectateurs au Palais des Sports, la compétition a battu son record d'affluence. L'événement séduit, y compris des Orléanais qui découvrent la discipline. "Il y a la proximité des tapis, des sauteurs et surtout la hauteur, qu'on ne s'imagine pas à la télévision", poursuit Damien Gouveia. "Lorsqu'on est à côté, on se dit 'Wahou ! Ça envoie haut, ça n'a pas l'air d'être si simple que ça...', et ça ne l'est pas !"

Outre les stars de la perche, le public orléanais pourra découvrir de jeunes espoirs de la discipline car toute la journée, différents concours verront s'affronter les jeunes perchistes. Gauvain Guillon-Romarin, 20 ans, est licencié à Bourges. Il sera engagé dans la finale élite B, à 15h samedi. "C'est du plaisir, parce que c'est la première compétition de début de saison, on retrouve les adversaires", explique le jeune homme. "Ça permet de se remettre dans une optique de compétition, où l'on va aller chercher des performances. Et il y a une bonne ambiance, avec de la musique et les familles qui peuvent venir. C'est vraiment une ambiance familiale".

A 19h30, samedi soir, lors de la grande finale, le Palais des sports suivra très attentivement les performances du Loirétain Stanley Joseph, présent au Jeux Olympiques de Rio et cinquième du Perche Elite Tour Orléans l'année dernière.

Tarif : 10€ l'après-midi. Gratuit pour les -10 ans. Une campagne de financement participatif a été lancée pour soutenir l'événement.