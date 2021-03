Seulement cinq mille dossards à saisir pour Marseille-Cassis 2021

Le monde de la course est dans les starting-blocks. Ce mardi commencent les inscriptions en ligne pour participer au Marseille-Cassis 2021.

D'ordinaire les places sont chères, cette année elles sont rarissimes. Et pour cause : 10 mille concurrents qui n'ont pas pu courir l'an dernier ont décidé de conserver leur inscription.

De leur côté les organisateurs ont du réduire la jauge à 15 mille participants en raison de la crise sanitaire. Restent donc 5 mille dossards qui sont en vente cette année.

Pour tenter votre chance d'en décrocher un, deux solutions : s'inscrire en ligne sur le site officiel de la course en espérant être parmi les heureux vainqueurs d'un sprint qui s'annonce acharné, ou écouter France Bleu Provence partenaire officiel du Marseille-Cassis.

Ecoutez France Bleu Provence et gagnez votre dossard avant tout le monde !

Pour jouer sur France Bleu Provence :

Un dossard à gagner toutes les heures entre 6h et 11h & 16h et 20h ce mardi. Attention soyez réactifs, le jeu peut être déclenché à tout moment !

Inscriptions en ligne dès ce mardi sur le site officiel

Pour s'inscrire en ligne sur marseille-cassis.com :

Mardi 16 mars 2021 - 10h : Inscriptions en ligne pour les groupes (Nouveaux enregistrements 2021 de 10 à 100 dossards maximum)

Du mercredi 17 mars 2021 (10h) au jeudi 18 mars (10h) : Inscriptions pour les licenciés FFA

Session limitée en nombre et au tarif exceptionnel de 58€ (hors options et frais de gestion)

Jeudi 18 mars 2021 - 12h : Inscriptions individuelles en ligne (Nouveaux enregistrements 2021)

Tarif unitaire pour les nouvelles inscriptions 2021 en groupe et en individuel : 60€ (hors options et frais de gestion).

Le 31 octobre 2021, les concurrents partiront pour la première fois en trois vagues de 5 mille participants en fonction du niveau, mesures sanitaires liée au Covid.

Les départ et arrivée de la course seront également modifiés en fonction des préconisation sanitaires. 800 bénévoles encadreront la course qui conservera donc son âme bon enfant dans le cadre magique de la Gineste et des calanques.